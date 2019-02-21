Трудности перевода: Reuters снова переврало слова Путина о США

Агентство Reuters сообщило, что Путин готов к новому Кубинскому кризису, в то время как президент России заявил, что не видит для этого никаких предпосылок.

Западные СМИ продолжают переворачивать слова президента России Владимира Путина с ног на голову. Международное агентство новостей Reuters написало, что российский лидер заявил о готовности к новому Кубинскому кризису, хотя он сказал прямо противоположное.

"Путин к США: Я готов к новому Кубинскому кризису, если это вам нужно", - гласит новостной заголовок агентства.

Вот только президент России сказал прямо обратное. В послании к Федеральному Собранию Путин заявил, что не видит предпосылок для нового Карибского кризиса. Глава государства отметил, что действительно в отношениях с Западом есть много проблем, но есть и механизмы для их решения.

То есть посыл прямо противоположный тому, о котором сообщает Reuters. Причём это уже вторая цитата, которую агентство выдумало и приписало российскому лидеру. Ранее Reuters сообщило, что Путин пригрозил ударить по США.