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Трудности перевода: Reuters снова переврало слова Путина о США

21 февраля 2019, 19:09  •  144 • Политика
Агентство Reuters сообщило, что Путин готов к новому Кубинскому кризису, в то время как президент России заявил, что не видит для этого никаких предпосылок.
Западные СМИ продолжают переворачивать слова президента России Владимира Путина с ног на голову. Международное агентство новостей Reuters написало, что российский лидер заявил о готовности к новому Кубинскому кризису, хотя он сказал прямо противоположное.
"Путин к США: Я готов к новому Кубинскому кризису, если это вам нужно", - гласит новостной заголовок агентства.
Вот только президент России сказал прямо обратное. В послании к Федеральному Собранию Путин заявил, что не видит предпосылок для нового Карибского кризиса. Глава государства отметил, что действительно в отношениях с Западом есть много проблем, но есть и механизмы для их решения.
То есть посыл прямо противоположный тому, о котором сообщает Reuters. Причём это уже вторая цитата, которую агентство выдумало и приписало российскому лидеру. Ранее Reuters сообщило, что Путин пригрозил ударить по США.

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