Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Не заслужили: Петербургские чиновники остались без премий
Мир в опасности: что ответит Мюнхен? LIVE
В NASA намекнули, что "Союзы" очень пригодятся в освоении Луны
Офицер, первым захвативший «Стингер» в Афгане, стал Героем через 30 лет
Главная / В России

Тройка Лукашенко-Путин-Лукашенко в атаке «Тигров»

15 февраля 2019, 18:24  •  17 • В России

Владимиру Путину в четверг поздно вечером в Сочи удалось съездить позаниматься дзюдо без Александра Лукашенко, но поиграть без приехавшего погостить чуть ли не на неделю друга из Белоруссии было немыслимо. И после переговоров в «Сириусе» два президента отправились в хоккейный центр «Шайба». Там уже играли песни советской эстрады, из уважения к гостям доминировали «Песняры» и «Верасы». Первым под «а я лягу-прилягу» на лед вышел Александр Лукашенко в форме сборной Белоруссии и под номером 01. А следом за ним, уже под «завируха-метель, завируха», появился еще один игрок в той же форме, с тем же номером и той же фамилией. Но это был уже Лукашенко-младший — Николай, который впрочем ростом в свои 15 лет выше папы.

Тут же выяснилось, что Путин и Лукашенко будут играть в одной команде, но каждый в своей форме.

- Это как же они так будут играть, если форма разная? - спросил я у пресс-секретаря президента Белоруссии Натальи Эйсмонт.

Сочинские переговоры президентов завершились хоккейным матчемФото: REUTERS

- Ну главное, что цвета совпадают, а мы с вами как-нибудь разберемся, - оптимистично ответила она.

Путин, впрочем, появился на льду вообще в майке с изображением тигра.

Путин и Лукашенко приехали поиграть в хоккей.

На скамейке перед началом игры он заклеивал пластырем поврежденный палец и рассказывал Лукашенко и подъехавшему на игру главному тренеру сборной России по дзюдо Энцо Гамбе, что именно случилось.

- Ничего страшного, дернул немного, ноготь содрал, - махнул он рукой. - Не девочки, не расплачемся.

Основой нападения в президентской команде, которая была обозначена на табло как «Тигры» стала тройка Лукашенко-Путин-Лукашенко. Она практически все и забила в этом матче. В одной из комбинаций Лукашенко-старший бросил по воротам, Путин пошел в борьбу за отскочившую шайбу, а подоспевший Лукашенко-младший добил ее в сетку. Итоговый счет был уже с двузначным преимуществом президентских «Тигров» - 16:1.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


17
Источник
Похожие новости
14 февраля 2019, 21:09
13 билетов на двоих детей: СК и прокуратура проверят обстоятельства перелёта россиянки с больными сыновьями
14 февраля 2019, 22:54
Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев: Запад готовит к расколу Молдавию, как это было на Украине
15 февраля 2019, 02:09
Путин вновь вышел на татами
Загрузка...
15 февраля 2019, 02:09
Генерал-полковник Борис Громов: Приказывая вывести войска из Афгана, маршалы извинялись
14 февраля 2019, 16:24
Юнус-Бек Евкуров: Я предложил жителям Ингушетии вместе бороться с коррупцией. Получил уже 300 сигналов
15 февраля 2019, 15:09
Медведев предложил составить социальный портрет бедности в России
Загрузка...
Новости партнеров

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 февраля 2019, 13:39
«Врывается человек, начинает запихивать в рот таблетку»: Капитан «Норда» рассказал о пребывании на Украине
08 февраля 2019, 22:24
Смена генеральского состава: Путин провел масштабные перестановки в силовом блоке - список
10 февраля 2019, 23:09
"И кто из этих мужиков "гневные матери"?": Соловьев отреагировал на "Марши материнского гнева"
14 февраля 2019, 01:54
«На языке силы, Карл!» В Москве смеются над политиком из Эстонии
09 февраля 2019, 10:08
"Даже Жириновский такого не говорил!" Жаркая "схватка" между русским и украинцем!
13 февраля 2019, 03:09
"Игры кончились, вам уже из-за океана говорят!": Анна Шафран одернула украинского русофоба словами США - видео
09 февраля 2019, 17:54
Россия и Турция начинают войну в Идлибе
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.