«Троянский конь»: США придумывают, как воевать с Россией

США разрабатывают новую стратегию боевых действий против России и Китая по принципу «троянского коня», что позволит нанести удар по слабым местам противника. Также предполагается, что в рамках этой стратегии будут задействованы разные виды войск. Предполагается, что ключевую роль здесь будет играть истребители-бомбардировщики F-35.

По словам начальника штаба ВВС США Дэвида Голдфайна, которого цитирует издание Telepolis,

разработка этой концепции займет примерно год. На эту цель будет необходимо будет потратить около $135 млрд.

Уточняется, что новая тактика ведения боевых действий разрабатывается в связи с имеющимися «угрозами» со стороны России и Китая. В новой оборонной стратегии США, принятой при президенте Дональде Трампе, Россия и Китай названы «ревизионистскими державами», которые угрожают США.

В последнее время США начали все больше говорить о необходимости наращивания ядерных сил. Это происходит на фоне выхода Вашингтона из договора о Ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Ранее заместитель помощника министра обороны США по ядерным вопросам Питер Фэнта заявил, что министерствам обороны и энергетики США пора усилить взаимодействие, чтобы совершенствовать производственную базу и необходимые инженерные знания в целях создания обновленных ядерных боеголовок, причем сделать это не позже 2040 года.

В противном случае, полагает чиновник, слишком велик риск отставания от технологических новаций в этой сфере потенциальных противников Соединенных Штатов.

Питер Фэнта считает, что перспективные средства доставки ядерного оружия автоматически не появятся к 2030 или 2040 годам. «Мы должны прогнозировать будущие угрозы и уже сегодня видеть, каким образом новые боеприпасы будут интегрированы в будущие системы доставки», — добавил он.

В ближайшей перспективе, сказал Фэнта, военное ведомство США удовлетворено стратегией, разработанной Национальным управлением по ядерной безопасности (NNSA). Этот документ, насколько известно, предполагает увеличение производства делящихся материалов, без которых создание новых ядерных боеприпасов вряд ли возможно.

«Эти тезисы ясно демонстрируют, насколько мы еще далеки от полностью безъядерного мира и разоруженческих процессов в этой сфере», — рассказал «Газете.Ru» заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

Нельзя исключать и того, что подобные публикации являются подготовкой соответствующей идеологической платформы для отказа от дальнейших переговоров по ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Действия этого договора истекает в 2021 году, и пока США и Россия не договорились о его продлении.

Последствий выхода США из ДРСМД коснулся в недавнем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин. Он отметил, что Россия не является угрозой для США угрозой, а, наоборот, готова сотрудничать на равных условиях. Тем не менее, президент осудил Штаты за односторонний выход за РСМД и заверил, что Россия буде вынуждена ответить, если американские ракеты будут размещены в Европе.

«Пусть посчитают дальность и скорость наших перспективных систем оружия. Мы просим только об этом: пусть сначала посчитают, а уже только после этого принимают решения, которые могут создать дополнительные серьезные угрозы для нашей страны», — добавил президент.

Кроме того, Путин упомянул о новом ракетном комплексе «Авангард»: «Разработка стратегического гиперзвукового планирующего крылатого блока системы «Авангард» сопоставима с запуском первого искусственного спутники Земли», — отметил Путин.

Президент также рассказал о графике испытаний «беспрецедентной по мощности» МБР «Сармат», запланированном на декабрь начале дежурства боевых лазерных установок «Пересвет» и готовящемся уже ближайшей весной спуске на воду первой атомной подводной лодки — носителя беспилотной системы «Посейдон». Кроме того, президент рассказал о ракете «Циркон».

«Россия была и будет суверенным, независимым государством. Это просто аксиома. Она будет либо такой, либо вообще ее не будет. Для всех нас это должно быть понятно, мы должны это понимать и осознавать. Россия не может быть государством, если она не будет суверенной. Некоторые страны могут, Россия — нет», — заявил Путин.