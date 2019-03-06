Троллинг 80 уровня: Главный в США по Венесуэле купился на розыгрыш российских пранкеров

Автор:

Курганов Дмитрий

Вам звонит президент Швейцарии

Редкие внешнеполитические темы последних лет обходятся без участия российских пранкеров Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус). На этот раз они дозвонились до спецпредставителя США по Венесуэле Эллиота Абрамса, причём от лица не кого-нибудь, а президента Швейцарии Уэли Маурера. Сам разговор состоялся ещё 19 февраля, а представлен он был 5 марта в эфире телеканала «Россия 24».

Зачем пранкеры позвонили Абрамсу именно от лица швейцарского президента, становится ясно достаточно быстро из содержания беседы. От имени Маурера заявляется, что в одном из банков, которому придумали название Limpopo (очевидно, американцев оно не смутило), находятся счета с крупными суммами и принадлежат они венесуэльскому правительству. Поступают туда и их «нефтяные» доходы, а также некие российские деньги. «Президент Швейцарии» спрашивает Абрамса, что с ними делать, отмечая, что по закону всё абсолютно чисто, придраться не к чему.

Деньги Мадуро? Заморозить!

Однако легитимность нахождения этих средств в швейцарском банке нисколько не смущает спецпредставителя США по Венесуэле. Он ясно даёт понять, что счета должны быть заблокированы. Более того, Абрамс с ходу описывает возможные последствия, с которыми столкнётся Швейцария, если указания не будут выполнены. По его словам, к этому банку может быть подан иск со стороны будущего правительства Венесуэлы – разумеется, во главе с Хуаном Гуайдо. Американский дипломат ещё и в будущее заглядывает.

У. Маурер. Фото: www.globallookpress.com

Между прочим, Швейцария не поддержала лидера венесуэльской оппозиции в качестве временного президента, сохраняя нейтралитет. И вот уже на неё оказывается давление, причём с главой государства разговаривает не Дональд Трамп, а его спецпредставитель. Пранкер подыгрывает Абрамсу – он обещает, что средства будут заморожены, но только если будут предоставлены сведения, указывающие на незаконность получения этих денег.

Собчак и Lexus Vovanial

Вовану и Лексусу действительно прислали список из ста человек (все – граждане Венесуэлы). В ответ они отправили свой список, который состоял из 20 имён, причём абсолютно вымышленных или не имеющих отношения к ситуации. Например, они включили в него известных героев сериалов, а также Ксению Собчак и писателя Дмитрия Быкова. Самое смешное, что американцев не смутил и вымышленный банк Lexus Vovanial Bank Ltd, в котором якобы также находятся деньги Мадуро в Швейцарии – он также был включён в список. Столяров пояснил, что они хотели проверить противоположную сторону на компетентность, однако там перечень восприняли всерьёз. До такой степени, что он попал в Министерство финансов США, а заместитель ведомства позвонил пранкеру и спросил, получили ли они (то есть в Швейцарии) список, высланный Абрамсом.

А хотят ли США интервенции в Венесуэлу?

В разговоре с американским дипломатом всплыли ещё несколько интересных деталей. Например, о том, что у него и «посла нового правительства» Венесуэлы Карлоса Веккьо налажены связи с Bloomberg. Столяров рассказал, что им прислали текст будущей заказной статьи, в которой рассказывалось о подставном фонде, через который президент Венесуэлы Николас Мадуро якобы отмывал деньги. Американцы предполагали, что те, кого они принимали за швейцарскую сторону, захотят внести какие-то свои правки, после чего статья была бы опубликована.

Вторая деталь – в конце разговора Абрамс признался, что США не намерены вводить войска в Венесуэлу, хотя в публичном пространстве такая возможность не просто называется, но и ясно выделяется на фоне других вариантов. По сути, спецпредставитель по Венесуэле сам же и объяснил, зачем это нужно.

Мы пытаемся заставить нервничать вооружённые силы Венесуэлы. И мы считаем, что это было бы тактической ошибкой — давать им безмерные гарантии того, что вооружённых сил США там никогда не будет,

– цитирует дипломата vesti.ru.

Фото: www.globallookpress.com

В реальности же американцы продолжают оказывать на Венесуэлу экономическое давление, пугая возможной интервенцией. Абрамс назвал это «дипломатическим давлением».

Отмечается, что все разговоры и переписка сохранены и задокументированы. Вишенкой на торте «серых» американских схем можно назвать то, что планировалось не просто лишить Мадуро денег, но и изъять их в пользу Гуайдо. Как видно из разговора Абрамса с «президентом Швейцарии», США ради этого готовы цепляться за любой повод.

Вторичные санкции партнёрам «режима Мадуро»

Напомним, розыгрыш пранкеров состоялся две недели назад, а тем временем США в лице всё того же Эллиота Абрамса пригрозили вторичными санкциями тем, кто ведёт дела с правительством Венесуэлы в лице Николаса Мадуро. Пока рестрикциям подверглись лишь венесуэльские власти и компании, однако спецпредставитель Трампа не исключил того, что введение новых ограничительных мер будет зависеть от «поведения режима».

На той же пресс-конференции в Вашингтоне Абрамс выразил сомнение, что Мадуро сможет принять участие в будущих выборах президента Венесуэлы. По словам дипломата, сложно разглядеть в этом хоть что-то позитивное, поскольку если Мадуро хотел построить в своей стране демократию, то такой возможностью не воспользовался.

Н. Мадуро. Фото: www.globallookpress.com

Деньги в России, Мадуро на Кубе?

Тем временем, не исключено, что венесуэльский лидер отправился на Кубу. По данным сервиса FlightRadar, который отслеживает перемещения воздушных судов, борт №1 Airbus-319 вылетел из Каракаса и приземлился в Гаване. Неизвестно, находился ли в самолёте сам Мадуро, тем более что официальных сообщений о его визите на Остров Свободы не поступало. Интересно, что именно Мадуро стал первым мировым лидером, кто встретился с новым президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем почти год назад.

Что же касается венесуэльских денег, то появилась информация о том, куда в России переведут счета со средствами венесуэльских предприятий. Сразу два источника «РИА Новости» сообщили, что речь идёт о банке «Российская финансовая корпорация» (РФК). Отмечается, что такое решение принято российскими властями после консультаций с венесуэльской стороной и представителями бизнеса. Собеседник агентства отметил, что именно РФК станет базовым банком для обслуживания венесуэльских компаний. Среди них, конечно, и принадлежащая правительству Мадуро PDVSA.

Известно, что банк «Российская финансовая корпорация» принадлежит «Рособоронэкспорту». Он был основан в 1993 году. В отношении банка американской стороной уже вводились санкции в апреле 2018 года. Возможно, выбор пал на него и по этой причине.