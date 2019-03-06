Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Глава комитета Госдумы Плетнева призвала лечить гомосексуалистов
На Украине похвастались "достижениями мирового значения" в оборонке
Мальчиков — в костюм русалки, девочек — пирата, в индейцев — нельзя, так как их ...
Пентагон бросил $63,3 млн на создание американского конкурента российскому гипер...
Главная / В мире

Троллинг 80 уровня: Главный в США по Венесуэле купился на розыгрыш российских пранкеров

06 марта 2019, 12:39  •  165 • В мире
Царьград рассказывает, что узнали пранкеры Вован и Лексус об американских планах в отношении Венесуэлы в разговоре со спецпредставителем США Эллиотом Абрамсом
Автор:
Курганов Дмитрий
Вам звонит президент Швейцарии
Редкие внешнеполитические темы последних лет обходятся без участия российских пранкеров Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус). На этот раз они дозвонились до спецпредставителя США по Венесуэле Эллиота Абрамса, причём от лица не кого-нибудь, а президента Швейцарии Уэли Маурера. Сам разговор состоялся ещё 19 февраля, а представлен он был 5 марта в эфире телеканала «Россия 24».
Зачем пранкеры позвонили Абрамсу именно от лица швейцарского президента, становится ясно достаточно быстро из содержания беседы. От имени Маурера заявляется, что в одном из банков, которому придумали название Limpopo (очевидно, американцев оно не смутило), находятся счета с крупными суммами и принадлежат они венесуэльскому правительству. Поступают туда и их «нефтяные» доходы, а также некие российские деньги. «Президент Швейцарии» спрашивает Абрамса, что с ними делать, отмечая, что по закону всё абсолютно чисто, придраться не к чему.
Деньги Мадуро? Заморозить!
Однако легитимность нахождения этих средств в швейцарском банке нисколько не смущает спецпредставителя США по Венесуэле. Он ясно даёт понять, что счета должны быть заблокированы. Более того, Абрамс с ходу описывает возможные последствия, с которыми столкнётся Швейцария, если указания не будут выполнены. По его словам, к этому банку может быть подан иск со стороны будущего правительства Венесуэлы – разумеется, во главе с Хуаном Гуайдо. Американский дипломат ещё и в будущее заглядывает.
У. Маурер. Фото: www.globallookpress.com
Между прочим, Швейцария не поддержала лидера венесуэльской оппозиции в качестве временного президента, сохраняя нейтралитет. И вот уже на неё оказывается давление, причём с главой государства разговаривает не Дональд Трамп, а его спецпредставитель. Пранкер подыгрывает Абрамсу – он обещает, что средства будут заморожены, но только если будут предоставлены сведения, указывающие на незаконность получения этих денег.
Собчак и Lexus Vovanial
Вовану и Лексусу действительно прислали список из ста человек (все – граждане Венесуэлы). В ответ они отправили свой список, который состоял из 20 имён, причём абсолютно вымышленных или не имеющих отношения к ситуации. Например, они включили в него известных героев сериалов, а также Ксению Собчак и писателя Дмитрия Быкова. Самое смешное, что американцев не смутил и вымышленный банк Lexus Vovanial Bank Ltd, в котором якобы также находятся деньги Мадуро в Швейцарии – он также был включён в список. Столяров пояснил, что они хотели проверить противоположную сторону на компетентность, однако там перечень восприняли всерьёз. До такой степени, что он попал в Министерство финансов США, а заместитель ведомства позвонил пранкеру и спросил, получили ли они (то есть в Швейцарии) список, высланный Абрамсом.
А хотят ли США интервенции в Венесуэлу?
Фото: www.globallookpress.com
Кому и для чего нужны секреты из ватиканских архивов

В разговоре с американским дипломатом всплыли ещё несколько интересных деталей. Например, о том, что у него и «посла нового правительства» Венесуэлы Карлоса Веккьо налажены связи с Bloomberg. Столяров рассказал, что им прислали текст будущей заказной статьи, в которой рассказывалось о подставном фонде, через который президент Венесуэлы Николас Мадуро якобы отмывал деньги. Американцы предполагали, что те, кого они принимали за швейцарскую сторону, захотят внести какие-то свои правки, после чего статья была бы опубликована.
Вторая деталь – в конце разговора Абрамс признался, что США не намерены вводить войска в Венесуэлу, хотя в публичном пространстве такая возможность не просто называется, но и ясно выделяется на фоне других вариантов. По сути, спецпредставитель по Венесуэле сам же и объяснил, зачем это нужно.
Мы пытаемся заставить нервничать вооружённые силы Венесуэлы. И мы считаем, что это было бы тактической ошибкой — давать им безмерные гарантии того, что вооружённых сил США там никогда не будет,
– цитирует дипломата vesti.ru.
Фото: www.globallookpress.com
В реальности же американцы продолжают оказывать на Венесуэлу экономическое давление, пугая возможной интервенцией. Абрамс назвал это «дипломатическим давлением».
Отмечается, что все разговоры и переписка сохранены и задокументированы. Вишенкой на торте «серых» американских схем можно назвать то, что планировалось не просто лишить Мадуро денег, но и изъять их в пользу Гуайдо. Как видно из разговора Абрамса с «президентом Швейцарии», США ради этого готовы цепляться за любой повод.
Умирающие беженцы "Эр-Рукбана" как живой щит: США не дают путь спасительным колоннам ради своих интересов - эксперт
Вторичные санкции партнёрам «режима Мадуро»
Напомним, розыгрыш пранкеров состоялся две недели назад, а тем временем США в лице всё того же Эллиота Абрамса пригрозили вторичными санкциями тем, кто ведёт дела с правительством Венесуэлы в лице Николаса Мадуро. Пока рестрикциям подверглись лишь венесуэльские власти и компании, однако спецпредставитель Трампа не исключил того, что введение новых ограничительных мер будет зависеть от «поведения режима».
На той же пресс-конференции в Вашингтоне Абрамс выразил сомнение, что Мадуро сможет принять участие в будущих выборах президента Венесуэлы. По словам дипломата, сложно разглядеть в этом хоть что-то позитивное, поскольку если Мадуро хотел построить в своей стране демократию, то такой возможностью не воспользовался.
Н. Мадуро. Фото: www.globallookpress.com
Деньги в России, Мадуро на Кубе?
Тем временем, не исключено, что венесуэльский лидер отправился на Кубу. По данным сервиса FlightRadar, который отслеживает перемещения воздушных судов, борт №1 Airbus-319 вылетел из Каракаса и приземлился в Гаване. Неизвестно, находился ли в самолёте сам Мадуро, тем более что официальных сообщений о его визите на Остров Свободы не поступало. Интересно, что именно Мадуро стал первым мировым лидером, кто встретился с новым президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем почти год назад.
Что же касается венесуэльских денег, то появилась информация о том, куда в России переведут счета со средствами венесуэльских предприятий. Сразу два источника «РИА Новости» сообщили, что речь идёт о банке «Российская финансовая корпорация» (РФК). Отмечается, что такое решение принято российскими властями после консультаций с венесуэльской стороной и представителями бизнеса. Собеседник агентства отметил, что именно РФК станет базовым банком для обслуживания венесуэльских компаний. Среди них, конечно, и принадлежащая правительству Мадуро PDVSA.
Известно, что банк «Российская финансовая корпорация» принадлежит «Рособоронэкспорту». Он был основан в 1993 году. В отношении банка американской стороной уже вводились санкции в апреле 2018 года. Возможно, выбор пал на него и по этой причине.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



165
Источник
Похожие новости
06 марта 2019, 06:09
За "поведение": США сообщили, за что накажут вторичными санкциями
06 марта 2019, 02:39
Туннельная война: как Пентагон готовит армию к операциям под землёй
05 марта 2019, 23:39
"Если у власти останется Порошенко, он развяжет войну с Россией и уничтожит Украину" - писатель Дмитрий Лекух
Загрузка...
06 марта 2019, 12:24
«Будет зависеть от поведения»: США могут ввести санкции в отношении партнёров Венесуэлы
06 марта 2019, 09:09
Ручное управление: Евросоюз выделит деньги на подготовку чиновников в Армении
06 марта 2019, 12:39
Троллинг 80 уровня: Главный в США по Венесуэле купился на розыгрыш российских пранкеров
Загрузка...
Новости партнеров

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 марта 2019, 22:54
«Настоящий убийца»: в США удивлены автоматом спецназа РФ
02 марта 2019, 02:54
Олег Царев о присоединении Крыма к России: Чиновники на полустрове удивились, узнав, что за воровство сажают
02 марта 2019, 14:24
"Это же маршрутка. На МКС остановите, пожалуйста": После первого запуска Crew Dragon в Сети поставили крест на "Союзе"
01 марта 2019, 02:39
Небензя снова раскрыл глаза миру, рассказав о "кульминации американского спектакля"
05 марта 2019, 09:12
"США не могут честно конкурировать!" Китай показал США, кто в доме ХОЗЯИН!
28 февраля 2019, 16:54
Нетаньяху предупредил Путина о войне с "сухопутным вторжением" и "ракетным ударом" - СМИ
04 марта 2019, 11:54
В Америке прозрели? "Кровавый режим" Порошенко получил из-за океана "удар под дых"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.