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07 марта 2019, 21:09 • 80 • Политика
Президент России Владимир Путин на встрече со служащими в полиции девушками дал совет: для того, чтобы сохранять в отличной форме фигуру, им нужен тренажер, массажер и ухажер. Видео было опубликовано в соцсетях.
Президент России Владимир Путин в четверг встретился с сотрудниками Первого Оперативного полка полиции ГУ МВД по Москве. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
В рамках визита глава государства подарил правоохранителям орловского рысака и поздравил женщин-полицейских с 8 марта. Он также прокатился с ними на лошади по манежу.
"Как у нас шутят, что нужно девушке, чтобы сохранять фигуру? Три элемента: тренажер, массажер и ухажер. У вас такие классные ребята, что они запросто выполнят все эти три функции", - пошутил Путин.
Ранее стало известно о том, что полицейские преподнесли президенту России символический подарок: подкову.
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