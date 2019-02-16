Транзитные амбиции: на Украине призвали заменить Россию на европейском рынке газа

Украина может нарастить добычу газа и заменить Россию на европейском рынке энергоресурсов. Об этом заявил депутат Верховной рады, кандидат в президенты страны Сергей Тарута. По его словам, Киев способен стать «сильным субъектом на мировом рынке газа». Однако эксперты отметили, что добыча топлива в стране достигла пика в 70-е годы прошлого века и с тех пор месторождения истощались. При этом сегодня украинская газодобывающая отрасль не может удовлетворить даже внутренний спрос, указали специалисты.

Украина может заменить Россию в поставках газа в Европу. Такое мнение высказал депутат Верховной рады и кандидат в президенты страны Сергей Тарута.

«Считаю, что Украина в газовом вопросе может перестать быть проблемой для Европы и стать решением. Украина может нарастить добычу собственного газа и поставлять его в Европу. Можем заменить Россию на этом рынке. И стать сильным субъектом на мировом рынке газа», — написал он в Facebook.

Это не первое заявление Таруты о «возможном» росте украинской газодобычи. В интервью «112 Украина», опубликованном 12 февраля, он сказал, что страна якобы может добывать 50 млрд кубометров газа.

«Мы будем производить его 50 млрд, и цена газа опустится», — сказал он.

Однако слова о том, что Украина сможет заменить Россию в поставках газа в Европу, опровергаются показателями газодобычи в стране, указал в беседе с RT ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Нынешнее заявление довольно смешно звучит: себя обеспечить не могут, а тут Россию заменят. Наша страна поставляла в дальнее зарубежье 200 млрд кубов в 2018 году. Тарута также говорил о том, что Украина будет добывать 50 млрд кубов. Человек, видимо, фактуры не знает. Конечно, невозможно Украине заменить Россию на газовом рынке Европы. Они добывают в среднем в год 20 млрд кубов», — подчеркнул он.

По данным Министерства энергетики РФ, в 2018 году экспорт газа из России составил 225 млрд кубов, что на 20 млрд выше показателя предыдущего года. В то же время, по данным «Укртрансгаза», страна за 2018 год добыла 20,9 млрд кубометров, а потребление превысило 28 млрд.

Юшков отметил, что максимальных показателей экспорта Украина достигала в 70-е годы прошлого века, и тогда объёмы составляли около 70—80 млрд кубометров. Сейчас таких возможностей у Киева нет, добавил он.

«С тех времён у них идёт сокращение объёма добычи, потому что месторождения истощаются. Чтобы поддерживать на том уровне, что есть сейчас, нужны инвестиции, применение новых технологий, постоянно новое бурение. И в это-то дело никто не вкладывается», — подчеркнул эксперт.

Склад временного хранения труб около порта Мукран в Германии

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Ещё одним вариантом для Украины может быть сланцевый газ. Однако его добыча слишком затратна, отметил член совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

«Добыча сланцевого газа, насколько мне известно, масштабно не ведётся. Она дорогостоящая, сложная и вредная экологически», — отметил он в разговоре с RT.

Так, в ноябре 2016 года «Нафтогаз» заявил, что компания не намерена добывать сланцевый газ и сконцентрируется на традиционных способах добычи.

«Мы не планируем заниматься сланцевым газом. Мы планируем использовать доступные современные технологии, чтобы эффективно добывать традиционный газ», — отметили тогда в компании.

«Космические» заявления»

Заявление Таруты о замещении Украиной России на газовом рынке Европы сделано из политических соображений, убеждён политолог Юрий Светов.

«Заявление сделано с целью напомнить о себе. Депутаты Рады либо дерутся, либо делают заявления, не имеющие под собой никакого основания… Цена этому заявлению — ноль», — отметил он в интервью RT.

Тарута пытается заработать политические очки перед выборами президента, которые состоятся 31 марта, уверен депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек.

«Украинского природного газа в Европе даже на зажигалки не хватит, — сказал он RT. — В сегодняшней Украине так много популизма, что любые «космические» заявления выдаются как ноу-хау из разряда «голосуйте за меня и заживёте, как европейская страна».

Бальбек напомнил, что все предыдущие крупные газовые проекты Украины «оказались провальными».

Так, в марте 2016 года глава крупнейшей в стране газодобывающей компании «Укргаздобыча» Олег Прохоренко заявил, что Украина к 2020 году сможет обеспечить свои потребности в газе на 90%, импортируя только 3 млрд кубометров газа. Однако 13 февраля премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил, что план по наращиванию добычи газа был провален.

«Мы добыли на Украине (в 2018 году) с частными компаниями 21 млрд куб. м газа, но я крайне недоволен, что на самом деле «Укргаздобыча» НАК «Нафтогаз Украины» фактически план по добыче газа, который мы здесь утвердили до 2020 года, фактически они его провалили», — цитируют Гройсмана «Украинские новости».

«Падает собственная добыча в Европе»

По данным «Газпрома», только за 2017 год в страны Западной Европы было поставлено порядка 124 млрд кубометров газа. На рынок Восточной и Центральной Европы российская компания поставила 36,3 млрд кубометров.

В 2018 году году через «Северный поток» в Европу было доставлено 58,8 млрд кубов российского газа, что стало рекордом с момента запуска газопровода в 2011 году. Президент России Владимир Путин в августе 2018 года отмечал, что только Германия нарастила потребление российского газа на 13% с 2017 года, а в целом РФ удерживает более 30% немецкого рынка этого вида энергоресурсов.

Кроме того, в Европе падает собственная газодобыча, а потому потребность в российском газе будет расти и дальше, указывал Путин.

«Я же говорил, повторю, что растёт объём закупок, падает собственная добыча в Европе. Это неизбежно, фактически нет другого варианта. То есть варианты есть, но они дороже и будут снижать общую конкурентоспособность европейской экономики», — сказал он 3 октября по итогам встречи с канцлером Австрии Себастьяном Курцем.

Новый газопровод «Северный поток — 2» строится согласно графику и будет сдан в конце 2019 года. Его запуск запланирован на начало 2020 года. Проектная мощность — 55 млрд кубометров газа в год.