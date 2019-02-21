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Трампу не удалось убедить канцлера Австрии отказаться от российского газа и "Северного потока - 2"
21 февраля 2019, 02:54 • 50 • Политика
Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил, что его страна продолжит поддерживать строительство "Северного потока - 2" и будет покупать российский газ. Свое заявление канцлер сделал после завершения переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.
При этом Себастьян Курц отметил, что российский газ, идущий в Европу по трубам, дешевле американского. Свою позицию австрийский канцлер озвучил в эфире телеканала ORF-2.
Напомним, что в настоящий момент Вашингтон является активным критиком проекта строительства нового газопровода по дну Балтийского моря. Из столицы США неоднократно поступали заявления, в котором инициатива по проведению "Северного потока - 2" называлась политической.
США настаивают, что создание трубопровода поставит Европу в энергетическую зависимость от Москвы. В свою очередь Германия и Россия неоднократно указывали на исключительно экономическую подоплеку данного проекта.
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