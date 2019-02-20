Трамп жертвует фигурами, ради своей игры: Американист о возможной отставке главы Нацразведки

Американист Владимир Можегов прокомментировал опубликованную изданием The Washington Post информацию о возможном увольнении главы американской Нацразведки Дэниэла Коутса, которого Дональд Трамп считает "нелояльным" человеком, не вписывающимся в команду. По мнению политолога, в этой информации нет ничего удивительного, поскольку у американского президента уже давно достаточно напряженные отношения с Нацразведкой.

"На мой взгляд, эта отставка, если она произойдет, будет просто технической историей внутренней борьбы. Ничего принципиального для Трампа это не означает", - отметил Можегов в беседе с корреспондентом Nation News, напомнив, что в последнее время в окружении Трампа наблюдается немало отставок.

По мнению эксперта, Дональду Трампу приходится приносить в жертву важных для него соратников, которых американский истеблишмент "не переварил".

"Это такая шахматная партия. Он выстраивает свою игру, и ему удалось пробить большинство в Верхней палате", - сравнил собеседник издания, подчеркнув, что лидер Соединенных Штатов тоже учится, поскольку ранее не имел большого опыта в политических играх. "Последнее время он продавливает свою политику и выстраивает команду, которая выполняла бы его повестку", – подытожил эксперт.