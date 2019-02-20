Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Юнус-Бек Евкуров, отец пятерых детей: Все начинается с семьи, все добрые поступк...
«Абсолютно новая машина»: какими характеристиками будет обладать первый российск...
Генпрокуратура: За год затянуто расследование 300 тысяч уголовных дел
«Это не игра»: как Эстония готовится к войне
Главная / В мире

Трамп жертвует фигурами, ради своей игры: Американист о возможной отставке главы Нацразведки

20 февраля 2019, 23:39  •  57 • В мире
Американист Владимир Можегов назвал возможную отставку директора Нацразведки США Дэниэла Коутса обычным техническим моментом внутренней борьбы и сравнил американскую политику с шахматной доской, на которой Трампу приходится жертвовать фигурами ради выстраивания собственной игры.
Американист Владимир Можегов прокомментировал опубликованную изданием The Washington Post информацию о возможном увольнении главы американской Нацразведки Дэниэла Коутса, которого Дональд Трамп считает "нелояльным" человеком, не вписывающимся в команду. По мнению политолога, в этой информации нет ничего удивительного, поскольку у американского президента уже давно достаточно напряженные отношения с Нацразведкой.
"На мой взгляд, эта отставка, если она произойдет, будет просто технической историей внутренней борьбы. Ничего принципиального для Трампа это не означает", - отметил Можегов в беседе с корреспондентом Nation News, напомнив, что в последнее время в окружении Трампа наблюдается немало отставок.
По мнению эксперта, Дональду Трампу приходится приносить в жертву важных для него соратников, которых американский истеблишмент "не переварил".
"Это такая шахматная партия. Он выстраивает свою игру, и ему удалось пробить большинство в Верхней палате", - сравнил собеседник издания, подчеркнув, что лидер Соединенных Штатов тоже учится, поскольку ранее не имел большого опыта в политических играх. "Последнее время он продавливает свою политику и выстраивает команду, которая выполняла бы его повестку", – подытожил эксперт.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


57
Источник
Похожие новости
20 февраля 2019, 00:54
Конфликт Индии и Пакистана: Ждать ли в Сибири азиатских беженцев
20 февраля 2019, 00:39
«Изменение тактики»: как США пытаются создать квазигосударство на территории Сирии
20 февраля 2019, 20:24
Австралия разрешила добавлять смайлы на номера автомобилей: Улыбающаяся кучка с глазами запрещена
Загрузка...
20 февраля 2019, 10:39
"Мир моды в трауре": Рак убил Лагерфельда
20 февраля 2019, 10:24
Лево руля: Берни Сандерс намерен баллотироваться на пост президента США в 2020 году
20 февраля 2019, 04:09
"Главная цель здесь не победить": Эксперты объяснили, зачем 16 штатов подали иск против Трампа
Загрузка...
Новости партнеров

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 февраля 2019, 03:39
Кого не зовут в Кремль, а кто туда зачастил
19 февраля 2019, 05:24
"Потерявший свою душу": Британка по приюту для кошек и Красной площади вынесла вердикт Москве
15 февраля 2019, 02:28
Heпpивeтливый Xapькoв дocтaл Пopoшeнкo
17 февраля 2019, 04:39
Порошенко в Мюнхене рассказал об "истории успеха" Украины, которая "не может перестать стрелять"
14 февраля 2019, 21:24
Рано или поздно у Москвы кончится терпение: Декан МГУ предсказал Украине грузинский сценарий
15 февраля 2019, 10:09
«Держите по пакетику»: как в Ростове-на-Дону полицейские заставляли граждан признаваться в хранении наркотиков
14 февраля 2019, 05:09
"Требуем немедленного доступа к нашим гражданам": Вместо благодарности за спасение пилотов, МИД Молдавии вручил российскому послу ноту протеста
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.