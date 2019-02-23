Трамп выдвинул американского посла в Канаде на должность постпреда США в ООН

Президент Дональд Трамп выдвинул на должность постпреда США в ООН американского дипломата и предпринимательницу Келли Найт Крафт. В настоящий момент Найт Крафт является послом США в Канаде.

Отметим, что на свой нынешний дипломатический пост Найт Крафт также была назначена президентом Трампом. Произошло это в октябре 2017 года.

Прежде того она однажды уже представляла интересы США в ООН. Так, в 2007 году она была назначена туда в качестве делегата президентом Джорджем Бушем-младшим.

В числе прочего в перечень ее рабочих обязанностей входила консультация тогдашнего постпреда США по странам Африки. Найт Крафт является членом Республиканской партии США.

"Келли проделала выдающуюся работу, представляя нашу страну (в Канаде — здесь и далее прим. ред.), и у меня нет сомнений, что под ее руководством государство будет представлено (в ООН) наилучшим образом. Поздравляю Келли и всю ее семью!" — написал Трамп в Twitter.

I am pleased to announce that Kelly Knight Craft, our current Ambassador to Canada, is being nominated to be United States Ambassador to the United Nations.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 февраля 2019 г.