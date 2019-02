Трамп выдвинул американского посла в Канаде на должность постпреда США в ООН

Отметим, что на свой нынешний дипломатический пост Найт Крафт также была назначена президентом Трампом. Произошло это в октябре 2017 года.

Прежде того она однажды уже представляла интересы США в ООН. Так, в 2007 году она была назначена туда в качестве делегата президентом Джорджем Бушем-младшим.

В числе прочего в перечень ее рабочих обязанностей входила консультация тогдашнего постпреда США по странам Африки. Найт Крафт является членом Республиканской партии США.

"Келли проделала выдающуюся работу, представляя нашу страну (в Канаде — здесь и далее прим. ред.), и у меня нет сомнений, что под ее руководством государство будет представлено (в ООН) наилучшим образом. Поздравляю Келли и всю ее семью!" — написал Трамп в Twitter.

I am pleased to announce that Kelly Knight Craft, our current Ambassador to Canada, is being nominated to be United States Ambassador to the United Nations....

....Kelly has done an outstanding job representing our Nation and I have no doubt that, under her leadership, our Country will be represented at the highest level. Congratulations to Kelly and her entire family!