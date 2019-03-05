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Трамп продлил санкции в отношении России из-за ситуации на Украине
05 марта 2019, 00:39 • 53 • Украина
Президент США Дональд Трамп продлил на год санкции в отношении России, введённые в 2014 году в связи с ситуацией на Украине.
Reuters
Как указывается в письме Трампа, которое приводит РИА Новости, «действия и политика лиц, которые подрывают демократические процессы и институты на Украине, угрожают её миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности».
По его словам, это «способствует незаконному присвоению её активов», а действия и политика «правительства России», в том числе «предполагаемая аннексия Крыма и применение силы на Украине», представляют экстраординарную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединённых Штатов.
Таким образом Трамп продлил действие указа 13660 от 2014 года, который был объявлен президентом Бараком Обамой и предусматривает ограничительные меры в отношении ряда россиян.
Ранее сообщалось, что конгрессмены США разработали законопроект под названием «О транспарентности в отношении Владимира Путина».
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