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Трамп признал, что стал жертвой харассмента

08 февраля 2019, 22:24  •  63 • В мире
Глава Белого дома пожаловался на домогательства со стороны своих политических противников: палата представителей Конгресса США, не найдя доказательств «сговора» с Россией, собирается заняться его финансовыми делами и личной жизнью
Автор:
Латышев Сергей
Палата представителей Конгресса США, которую взяли под свой контроль по итогам промежуточных выборов демократы, нацелилась на «грязное бельё» президента США Дональда Трампа: женщины, бизнес-нарушения, изгнание устранившегося от «русского расследования» генпрокурора Джеффа Сешнса и слишком рьяно занимавшегося этим экс-главы ФБР Джеймса Коми; неудачно составленные миграционные указы и многое другое.
Цель – попытка подвести под импичмент или добиться под угрозой импичмента досрочного ухода нынешнего хозяина Белого дома. Трамп прекрасно понимает, что ему предстоит и какие методы против него будут использоваться, поэтому и обвинил контролирующих палату демократов в «харассменте президента». Мрачный юмор здесь заключается в том, что человек – президент, воспринимаемый многими американцами как олицетворение грубости и агрессивной бесчувственности, – публично жалуется, что и сам страдает именно из-за этого.
Истерика президента
Действующий президент США разразился возмущёнными комментариями в адрес конгрессмена-демократа Адама Шиффа, возглавляющего комитет по разведке палаты представителей. Поскольку тот, «не найдя никаких свидетельств сговора с Россией собирается изучить каждый аспект моей жизни, и финансовой, и личной, хотя на это нет причин».
Трамп негодует: «Такого никогда не было! Беспредельный харассмент президента!» И делает вывод: «Демократы и их комитеты сходят с ума». Он боится, что эта травля приведёт к тому, что у него «не останется времени на управление страной».
Президент США Дональд Трамп впал в истерику в связи масштабностью ведущейся против него демократами травли. Фото: Lane V. Erickson / Shutterstock.com

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