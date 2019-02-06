Трамп похвалился новейшей ПРО и заявил, что не будет извиняться за "отстаивание интересов США"

Полномасштабное восстановление Вооруженных сил США идет на протяжении двух последних лет. Так, специалисты работают над новейшей системой противоракетной обороны, а военный бюджет был увеличен на 16 млрд долларов, заявил президент США Дональд Трамп в ходе выступления перед Сенатом и Палатой представителей Конгресса США. Он также добавил, что не будет извиняться за "отстаивание американских интересов".

Стало известно, что американский лидер Дональд Трамп рассказал, что в настоящее время лучшие специалисты США ведут работу над проектом по разработке новейшей системы ПРО.

Трамп отметил, что вот уже на протяжении двух последних лет в США проводится полномасштабное восстановление армии. Кроме того, бюджет на оборону был увеличен на 16 млрд долларов, и теперь он составляет в общей сумме 716 млрд долларов.

"В качестве одного из элементов наращивания военной мощи США разрабатывают новейшую систему противоракетной обороны", — заявил Трамп.

И добавил, что не будет извиняться за "отстаивание американских интересов".