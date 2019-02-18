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Трамп планирует встретиться с Абэ и новым императором Японии - СМИ

18 февраля 2019, 09:54  •  67 • В мире
Японское издание Sankei сообщило о майских планах Трампа относительно визита в Японию. Американский лидер может провести встречи с премьером Синдзо Абэ и новым императором Нарухито.
Президент США Дональд Трамп, возможно, посетит с официальным визитом Японию в мае 2019 года.
Японское издание Sankei сообщило об этой вероятности и возможных сроках саммита на высшем уровне. Пребывание главы американского государства в Токио может проходить с 25 по 28 мая.
Визит включит в себя переговоры с премьером Синдзо Абэ и новым императором Нарухито.
Военный же политолог Андрей Кошкин уверен, что Москве и Токио в вопросе подписания мирного договора мешает договориться третий серьёзный игрок - Соединённые Штаты, на которые Япония всё время оглядывается.
Информация предоставлена ТАСС.

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