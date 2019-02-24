Трамп относится к венесуэльцам как к собакам

Администрация Трампа, обрекая Венесуэлу путём всевозможных санкций, эмбарго и заморозки счетов на голод, намерена кормить её народ из рук «гуманитарной помощью». Так поступают с собаками, которых хотят приучить к новому хозяину – ставленнику Вашингтона – Гуайдо

Автор:

Латышев Сергей

Ситуация вокруг Венесуэлы, где США отрабатывают модель государственного переворота, не скрывая, что намерены её затем применить в Никарагуа и на Кубе, обостряется с каждым днём – вот-вот прольётся большая кровь. Ставка делается на «гуманитарную интервенцию».

Лишив возможности Каракас путём введения комплексных санкций и заморозки счетов закупать продовольствие для своего народа, США обрекают его на голод, а затем предлагают кормиться у них из рук – путём предоставления «гуманитарной помощи». Так обращаются с собаками, когда хотят приучить их к новому хозяину.

Это и унизительно, и глупо, потому что 30-миллионный народ таким образом не накормишь. Поэтому прежде всего тактика США призвана показать венесуэльцам, что при нынешнем, не подчиняющемся Вашингтону правительстве у них не будет никакой жизни. Но коль скоро не всё население Венесуэлы состоит из обывателей, живущих чисто утробными потребностями, такая политика неизбежно приведёт к гражданской войне. Поскольку патриоты и просто гордые люди говорят этой подлой политике «нет», а правительство Мадуро, опираясь на сохраняющие верность присяге вооружённые силы, готово стоять до конца. Если же США осмелятся прибегнуть к открытой интервенции в Венесуэлу, против янки поднимется большинство латиноамериканских стран, даже те, где не очень любят Николаса Мадуро за диктаторские замашки.

Ситуация накаляется

Обстановка накаляется с каждым днём, наступает момент, когда всем придётся показать своё истинное лицо, прежде всего – патриотам. Им ничего не остаётся, как доказать свою преданность стране не на словах, а на деле, заплатив за это высокую цену.

Американцы обожают заставлять тех, кто им не подчиняется, её платить, когда видят, что угрозы не особенно действуют. В любом случае развязка близка – Венесуэла уже месяц находится в подвешенном состоянии, долго так продолжаться не может. Это понимают в Каракасе: осторожная реакция на организованный Вашингтоном дистанционный госпереворот проходит, президент Николас Мадуро переходит к более решительным действиям.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро переходит к решительным действиям, его «терпение подошло к концу». Фото: www.globallookpress.com

Правительство Мадуро разорвало дипломатические отношения с соседней Колумбией, ставшей главной базой американского вмешательства во внутренние дела Венесуэлы. Именно в этой стране укрылся назначенный Вашингтоном по телефону «временный президент» Венесуэлы Хуан Гуайдо, именно там скапливается основная «гуманитарная помощь».

«Мы больше не можем мириться с тем, что территория Колумбии используется для атак на Венесуэлу», – заявил на митинге Мадуро. Он подчеркнул, что его «терпение подошло к концу». Назвав президента соседней страны Ивана Дуке дьяволом, Мадуро предупредил, что Колумбии «не справиться с Венесуэлой». В подтверждение своих слов венесуэльский президент и главнокомандующий отдал приказ развернуть войска на границе с Колумбией, чтобы «защитить мир и обеспечить безопасность людей». Он имел в виду столкновения с нанятыми американцами манифестантами – в основном упитанными мужчинами без определённого рода занятий, которые пытаются прорваться через границу, чтобы провести грузовики с продовольствием, медикаментами и наверняка кое-чем ещё – оружием и боеприпасами для противников президента Мадуро.

Глава Стратегического оперативного командования ВС Венесуэлы Ремихио Себальос подтвердил, что приказ президента выполнен. Фактически граница с Колумбией закрыта. Колумбийские власти утверждают, что при попытке доставить «гуманитарную помощь» в соседнюю страну «пострадали», в основном от слезоточивого газа, 285 венесуэльцев.

Президент Венесуэлы Мадуро называет происходящее «плохим и дешёвым шоу» и призывает сограждан не участвовать в нём.

И Бразилия тоже

«Гуманитарный таран» венесуэльских границ осуществляется ангажированной США оппозицией и с южного направления – со стороны Бразилии, члена БРИКС, которая помогает США ставить на колени Венесуэлу. Однако попытки Вашингтона оказать аналогичное давление на Каракас с моря терпят неудачу. США разместили на острове Кюрасао, входящем в Нидерландские Антильские острова, один из центров по приёму «гуманитарной помощи» для Венесуэлы. Однако, как сообщается, местные власти заявили, что не намерены доставлять её без разрешения Каракаса.

Это произошло после того, как венесуэльская армия получила приказ временно закрыть воздушную и морскую границы с Нидерландскими Антильскими островами – Аруба, Бонайре и Кюрасао. «Прибытие шхун и самолетов с этих островов приостановлено», – подтвердил командующий венесуэльской армией в штате Фалькон Владимир Кинтеро.

Каракас – держится

Таким образом, первый «президентский указ» самозванца Гуайдо, который потребовал от венесуэльских властей пропустить «гуманитарную помощь» в страну, оказался пшиком. Это, однако, не помешало американскому ставленнику через Twitter распространять фейки о том, что грузам с «гуманитаркой» при поддержке его сторонников удалось прорваться в страну, которые немедленно подхватывала и тиражировала мировая пресса, в том числе российская. Из этой же серии, по-видимому, сообщения ряда западных СМИ о бегстве неких венесуэльских чиновников в Турцию.

Первый «президентский указ» американской марионетки Хуана Гуайдо – впустить в страну «гуманитарную помощь» – проигнорирован. Фото: www.globallookpress.com

Несмотря на беспрецедентное давление и угрозы, психологическую войну со стороны США, попытки подкупа венесуэльских военных, лишь единицы изменили присяге: один генерал ВВС, никем не командовавший, несколько офицеров среднего ранга и простых военнослужащих. В Колумбию якобы угнали несколько венесуэльских бронетранспортёров. Однако к соответствующим сообщениям следует относиться с большой осторожностью, так как они вполне могут оказаться лживыми, пропагандистскими залпами в психологической войне.

Венесуэла по линии МИД заявила протест своим соседям, предоставившим США собственную территорию для проведения противозаконных операций против Каракаса.

«Венесуэла выражает свое беспокойство в связи с убедительными свидетельствами того, что США используют территорию некоторых стран Карибского бассейна для планирования и организации противозаконных и террористических операций в рамках своей стратегии по свержению законных властей и приведению к власти марионеточного правительства путем прямой интервенции в Венесуэлу», – говорится в заявлении венесуэльского МИД. Это предупреждение относится к «властям Доминиканской Республики, Пуэрто-Рико и ряда островных государств». Как видим, на Кюрасао оно подействовало.

Россия предупреждает

Россия также критикует «гуманитарную интервенцию» США в Венесуэле и, судя по всему, готовится к худшему.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова подчеркнула, что ситуация в Венесуэле подошла к критической черте, поскольку столкновения в результате попыток доставить «гуманитарную помощь» в Венесуэлу могут создать удобный предлог для отстранения от власти президента Мадуро.

«В Вашингтоне нечем отметить пятилетие переворота на Украине, и поэтому они решили устроить еще один», – с горечью констатировала Захарова.

Озабоченность МИД понятна: Россия инвестировала в дружественную Венесуэлу, по различным оценкам, 17 миллиардов долларов, которые оппозиция, если придёт к власти, не намерена возвращать. Если США возьмут энергетического гиганта Венесуэлу под своей контроль, они смогут манипулировать мировыми ценами на энергоносители и сильно вредить России. Не стоит также забывать, что в ходе вторжения США на Гренаду в 1983 году погибли российские дипломаты. В Венесуэле – помимо дипломатов – есть немало и российских технических специалистов, трудящихся в энергетическом секторе, ради контроля над которым Вашингтон и затеял госпереворот в этой стране. Угроза для их жизни, если в Венесуэле начнётся война, весьма велика. Ситуация такова, что трагические события могут теперь произойти, увы, в любую минуту.

Остаётся надеяться, что Россия не станет взирать пассивно на агрессивную политику США в Карибском регионе и что-то уже придумала, в другом регионе например, если непосредственную помощь Венесуэле из-за её удалённости оказать Москве будет не так-то просто.