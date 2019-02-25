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Трамп отложил введение торговых пошлин для Китая

25 февраля 2019, 07:39  •  30 • В мире
США отложили введения торговых пошлин для Китая, об этом заявил лидер страны Дональд Трамп.
Президент США Дональд Трамп заявил, что США отложат, намеченное на первое марта повышение пошлин на товары, произведенные в Китае.
Американский лидер сообщил, что переговоры по торговле с китайскими представителями дали огромный результат.
Предыдущие торговые переговоры в январе завершились без особого прорыва, Пекину тогда пришлось пойти на серьёзные уступки.

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