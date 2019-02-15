Трамп обещал "хорошие новости" по ИГИЛ в течение 24 часов

Президент Дональд Трамп, выступая на лужайке перед Белым домом, призвал своих сограждан ожидать "хороших новостей" о борьбе с запрещённой в России террористической организацией ИГИЛ. Они, заявил президент, последуют в течение ближайших 24 часов.

Напомним, что 7 февраля президент Трамп сообщил, что Вашингтон может сделать официальное заявление касательно полной победы над ИГИЛ в течение недели или схожего промежутка времени. Тогда он отметил, что, возможно, уже вскоре сможет доложить своим согражданам о 100-процентном освобождении всей удерживаемой самопровозглашённым халифатом территории на Ближнем Востоке.

Тем не менее тогда же он отметил, что не хочет забегать вперед.

Что касается сегодняшнего выступления Трампа, то наряду с внешнеполитическими проблемами он коснулся также и внутриамериканской повестки. Так, хозяин Белого дома объявил, что намеревается объявить на южной границе США режим чрезвычайного положения и добиться таким образом финансирования строительства стены на границе с Мексикой.

Об этом сообщает Reuters.