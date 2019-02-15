Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Ради борьбы с гуманитарным кризисом": Трамп подписал декларацию о вве...
Порошенко устраняет Тимошенко
"Наша задача — поддерживать мобилизационный ресурс": Бородай предупред...
"Альянс идет в разведку": В России объяснили "паломничество"...
Главная / Политика

Трамп обещал "хорошие новости" по ИГИЛ в течение 24 часов

15 февраля 2019, 23:24  •  81 • Политика
Президент Дональд Трамп, выступая на лужайке перед Белым домом, призвал своих сограждан ожидать "хороших новостей" о борьбе с запрещённой в России террористической организацией ИГИЛ. Они, заявил президент, последуют в течение ближайших 24 часов.
Напомним, что 7 февраля президент Трамп сообщил, что Вашингтон может сделать официальное заявление касательно полной победы над ИГИЛ в течение недели или схожего промежутка времени. Тогда он отметил, что, возможно, уже вскоре сможет доложить своим согражданам о 100-процентном освобождении всей удерживаемой самопровозглашённым халифатом территории на Ближнем Востоке.
Тем не менее тогда же он отметил, что не хочет забегать вперед.
Что касается сегодняшнего выступления Трампа, то наряду с внешнеполитическими проблемами он коснулся также и внутриамериканской повестки. Так, хозяин Белого дома объявил, что намеревается объявить на южной границе США режим чрезвычайного положения и добиться таким образом финансирования строительства стены на границе с Мексикой.
Об этом сообщает Reuters.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


81
Источник
Похожие новости
15 февраля 2019, 23:24
Престарелый поручик Ржевский, которому иногда "перепадает": Журналистка описала роль США в мире
15 февраля 2019, 23:24
"Их нельзя переговорить": Советская актриса посоветовала украинцам сторониться русских
15 февраля 2019, 16:54
"Отдохнуть и покататься": Путин назвал вторую цель, для которой он пригласил Лукашенко в Сочи
Загрузка...
15 февраля 2019, 10:24
Несчастный случай или: Суд обязал власти Вашингтона рассекретить детали смерти российского экс-министра Лесина
15 февраля 2019, 23:24
Путина ввели в курс дела о задержаниях верхушки Baring Vostok - Песков
15 февраля 2019, 13:39
Встреча глав трех государств в Сочи поможет вернуть мир в Идлибе — эксперты
Загрузка...
Новости партнеров

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 февраля 2019, 03:39
Ополченцы применили в Донбассе лазерное оружие - Госпогранслужба Украины
14 февраля 2019, 21:24
Рано или поздно у Москвы кончится терпение: Декан МГУ предсказал Украине грузинский сценарий
12 февраля 2019, 04:24
"Так жаль, что улыбка с лица не сходит": Отказ "Нафтогаза" от продления контракта подняли на смех пользователи Сети
13 февраля 2019, 06:24
"Посейдон" угрожает мирным американцам: Россию предупредили о надвигающемся информационном коме
14 февраля 2019, 21:24
Министр обороны парой фраз лишил Британию многомиллиардной торговой сделки
13 февраля 2019, 03:09
"Вот я, а вот "Бук". А вот геолокация секретных учений": Баранец о русских солдатах, сливших военные тайны в Сеть
12 февраля 2019, 17:24
Какое секретное оружие американцы испытали в Сирии против «вагнеровцев»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.