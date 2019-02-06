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Товарооборот между Россией и Украиной вырос на 2,2%

06 февраля 2019, 18:09  •  67 • Украина
Оборот внешней торговли между Россией и Украиной вырос на 2,2% — с $12,86 млрд в 2017 года до $14,98 млрд в 2018 году. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы.
 
© Илья Питалев РИА Новости
 

Также за 2018 год на Украине вырос экспорт товаров и услуг с $7,9 млрд до $9,5 млрд.

Импорт вырос с $4,4 млрд до $5,5 млрд.

Ранее депутат Государственной думы Валерий Гартунг прокомментировал рост импорта российских товаров на Украину.

«Крыминформ» сообщал, что по состоянию на конец прошлого года Украина ввезла из России товаров на $7,4 млрд.

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