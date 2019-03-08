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08 марта 2019, 06:54  •  127 • В мире
Что ждёт русских Эстонии дальше?
После прошедших в Эстонии 3 марта парламентских выборов там сложилась довольно редкая ситуация, когда и президентом, и премьер-министром страны, похоже, будут женщины. В канун Международного женского дня 8 марта, это, возможно, и хорошо, но не для российско-эстонских отношений. Ибо обе представительницы «горячих» эстонских женщин известны своей нетерпимостью к русским и русскоязычным Эстонии и жёстким подходом к России.
Подсчёт голосов на парламентских выборах в Эстонии
Действующий президент страны Керсти Кальюлайд поддерживает полный отказ от русского языка в местных образовательных учреждениях. По её словам, большинство партий хотят, чтобы в Эстонии была единая школьная система на эстонском языке. По сути, это курс на окончательную ассимиляцию неэстонцев и вытеснение за пределы страны тех из них, кто не захочет утрачивать родную культуру. В Таллине знают, что Брюссель, бывает, проявляет принципиальность в отношении других народов, но легко закрывает глаза на злоупотребления в отношении русских. Тем более, что запретить собираются преподавание только на русском языке; многочисленные колледжи и школы с английским, немецким, французским языками обучения для детей элиты никто закрывать не собирается.
Керсти Кальюлайд
Теперь к президенту, по-видимому, присоединится в качестве председателя правительства лидер победивших на выборах реформистов (правая националистическая партия) Кая Каллас.
Кая Каллас
Реформисты, превзойдя многие прогнозы, получили 28,9% голосов. На втором месте идет правившая до сих пор и опустившаяся ниже прогнозов Центристская партия Юри Ратаса – 23,1%. За ней – бурно скакнувшие вперёд крайние националисты и евроскептики из EKRE – 17,8%. В Рийигикогу (парламент) также проходят бывшие партнёры центристов по правящей коалиции «Исамаа» и Социал-демократическая партия – 11,4 и 9,8 процента голосов соответственно.
В ходе коалиционных переговоров из-за опасений реакции Брюсселя никто пока не хочет связываться лишь с EKRE, проповедующей едва ли не выход Эстонии из ЕС. Прорыв этой партии, увеличившей свои ряды в Рийигоку более, чем вдвое, говорит о нарастающем разочаровании в Евросоюзе. Для создания полноценного большинства реформистам достаточно привлечь вполне готовых к этому бывших союзников Юри Ратаса из «Исамаа» и Социал-демократической партии. При этом уровень самостоятельности последних и их представительства в правительстве явно понизится. На худой конец реформисты могут даже составить «большую коалицию» с центристами в роли младших партнёров. Самому Ратасу это может показаться унизительным, но другие члены руководства Центристской партии уже намекали на готовность к такому варианту.
Уходящий Ю. Ратас
Ратасу так и не удалось достигнуть славы и авторитета бывшего многолетнего лидера центристов Эдгара Сависаара, который умудрялся лавировать между самыми разными группами населения и политическими силами, а затем из-за обвинений в коррупции был вынужден уйти в тень.
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Эдгар Сависаар
Ратас, в частности, растерял поддержку русских избирателей, имеющих эстонское гражданство. Его заигрывания с националистами, жёсткая критика России, согласие с требованиями НАТО об увеличении военных расходов ничего ему не добавили, но побудили многих русских на этот раз на выборы не ходить. Это и явилось главной причиной поражения центристов.
В выигрыше оказалась 41-летняя Кая Каллас. Она станет первой женщиной – главой эстонского правительства за всю историю государства, но в политике она не новичок, а представитель династии. Её отец Сийм Каллас – основатель Партии реформ, он был директором Национального банка, председателем правительства Эстонии, вице-председателем Еврокомиссии, вице-президентом Либерального Интернационала. Правда, при этом за ним, как и за Сависааром, тянется шлейф обвинений в коррупции. В своё время, например, он привлекался к суду по делу об исчезновении из вверенного ему банка 10 млн долларов, но был отпущен за недоказанностью вины. Тем не менее, старые связи Каллас-старший сохраняет. Не случайно Кая Каллас считалась одним из самых влиятельных депутатов Европарламента от стран Балтии (их там 25).
Сийм Каллас
Одной из будущих жертв Каи Каллас при формировании правительства вполне может стать ещё одна женщина эстонской политики – социал-демократка и министр внутренних дел Катри Райк: она перед выборами выступила с обещаниями покончить с институтом безгражданства и ликвидировать «серые паспорта неграждан».
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Катри Райк
Взгляды К. Каллас на то, от чего могла бы жить Эстония, просты и «патриотичны». В своём блоге она, например, опубликовала заметку «Почему бы Эстонии не потребовать от "Газпрома" возмещения ущерба?». В ней Каллас призывает последовать примеру Литвы и потребовать от российской компании компенсировать Эстонии огромный, по её мнению, ущерб, нанесённый «несправедливыми ценами». Конечно, говорить об энергетическом сотрудничестве Эстонии с Россией при такой позиции не приходится. Таллину, по всей видимости, и впредь придётся рассчитывать на свои вредоносные для окружающей среды сланцы, в отношении использования которых «принципиальный» в других ситуациях Брюссель занимает почему-то позицию умолчания.
В прежних заявлениях Каллас отмечала, что не хотела бы видеть противопоставления эстонцев и русских. «Это было бы в корне неправильно, это раскалывает наше государство», – говорила она перед муниципальными выборами в Таллине, когда надо было заручиться голосами последних. А «национальное единение» видится ей в таком виде, что русские перестанут быть русскими и превратятся в «добропорядочных» эстонцев. На это нацелена и поддерживаемая реформистами полная ликвидация образования на русском языке. Каллас, например, не стеснялась лгать жителям своей республики, заявляя, что ни в одной стране Европы люди якобы не требуют обучения на каком-то языке, кроме государственного.
Эти и некоторые другие заявленные Каллас жёсткие шаги в отношении России едва ли помогут сохранению российского транзита через Эстонию. Остаётся только гадать, как в таком случае она намерена выполнять предвыборные обещания о повышении зарплат на 30%? Да ещё об отмене социального налога с прогрессивной школой налогообложения.
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По-видимому, интересы развития Эстонии либо не очень понятны, либо не очень интересны тамошним политикам. Над всем довлеет политическая конъюнктура, формируемая «старшими» союзниками Эстонии по НАТО/ЕС. Москва, конечно, от сужения экономического сотрудничества с Таллином много не потеряет. Однако оставлять на произвол судьбы русских соотечественников не годится.
Необходим целый комплекс мер по защите прав русских и русскоязычных в странах Балтии, в том числе в Эстонии, а также по созданию зон ускоренного развития в пограничных с Прибалтикой российских регионах. Не секрет, что проблемой для осуществления крупных хозяйственных проектов в России зачастую становится дефицит квалифицированной рабочей силы. И если русских не хотят видеть в Прибалтике, то они нужны на Родине. Все условия для этого должны быть созданы.
Дмитрий МИНИН

Фонд Стратегической Культуры

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