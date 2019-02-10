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Только "мирными мерами": Россия и США готовятся к новой "битве" за Венесуэлу в СБ ООН

10 февраля 2019, 13:24  •  111 • Политика
Россия и США готовятся к новой "битве" за Венесуэлу в рамках СБ ООН. Российские дипломаты намерены внести свой проект резолюции по урегулированию ситуации в республике, указав, что проблему необходимо решать только "мирными мерами". У американцев на это свое мнение.
Ситуация вокруг попытки госпереворота в Боливарианской Республике с каждым днем накаляется все сильнее. США и Россия готовятся к новой "битве" за Венесуэлу в рамках Совбеза ООН. Как сообщают СМИ со ссылкой на имеющиеся у них копии документов, российские дипломаты намерены внести свой проект резолюции по урегулированию ситуации в республике.
При этом особо подчеркивается, что проблему необходимо решать только "мирными мерами".
"Призывает к урегулированию ситуации в Венесуэле на основе мирных мер", - сообщается в российском документе.
При этом американская сторона настроена на иное решение вопроса по Венесуэле. В частности, надеется отменить результаты прошлогодних президентских выборов в республике, где уверенную победу одержал действующий глава государства Николас Мадуро.
Согласно документу американцев, Совет Безопасности должен призвать к "немедленному началу политического процесса, ведущего к транспарентным выборам". Сделать это предполагается "при участии международных наблюдателей и соответствующим венесуэльской конституции".
"Экспертные консультации на этот счет пройдут в начале следующей недели, - сообщил ТАСС дипломатический источник, указав, что оба варианта документа пока находятся на стадии рассмотрения экспертами и не внесены на рассмотрение Совета Безопасности. - Примечательно в то же время, что США все еще не отозвали свой проект заявления председателя по итогам предыдущего Совета Безопасности по Венесуэле".

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