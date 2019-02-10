Точка невозврата: Турция боится отказываться от С-400

Если Турция решит не покупать у России зенитно-ракетные системы С-400 «Триумф», то отношения между Москвой и Анкарой могут дойти до «точки невозврата». Об этом заявил отставной генерал вооруженных сил Турции Фахри Эренел, передает ФАН.

«США используют договор по С-400 в своих целях. Они шантажируют Турцию, говоря, что отзовут свое предложение о продаже нам ЗРК Patriot, если мы купим русские системы», — заявил военный.

Он подчеркнул, что отказ от закупок российских ЗРС С-400 может привести к страшным последствиям в Сирии, которые скажутся на всем Восточном Средиземноморье. При этом Эренел заявил, что Турция не отступит от выбранного ранее внешнеполитического курса и все же купит у России «Триумфы» — пути назад у Анкары нет.

Турция и Россия подписали договор о приобретении ЗРС в декабре 2017 года. Москва и Анкара договорились о передаче двух батарей С-400, которые будут обслуживаться турецкими военными, для чего они пройдут обучение в Вооруженных силах России. Параллельно станет развиваться и военно-техническое сотрудничество для организации производства зенитных систем в Турции.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вскоре после этого заявил, что зенитные ракетные системы С-400 российского производства не будут «пылиться в арсеналах» — турецкая армия будет использовать их «в случае нужды». Решение Турции вызвало резкую критику со стороны властей США — в Госдепе и Белом доме поспешили пригрозить Анкаре санкциями и ухудшением отношений, если «Триумфы» заступят на боевое дежурство.

В конце октября министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что развертывание зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф» начнется в Турции в октябре 2019 года.

«Мы находимся на этапе отбора персонала для обслуживания зенитно-ракетных комплексов. Эти люди в начале 2019 года будут отправлены в Россию на обучение», — сообщил министр обороны.

В начале 2019 года агентство Anadolu сообщило, что делегация США представила турецкой стороне предложение по продаже ЗРК Patriot, которое включает четыре радиолокационные станции AN/MPQ-65, 10 антенно-мачтовых устройств, 20 пусковых установок M903, испытательное и другое оборудование.

Как стало известно, Анкара запрашивала разрешение на закупку четырех комплектов c 20 пусковыми установками и 80 ракетами-перехватчиками. Турецкая сторона объяснила, что Patriot необходимы для укрепления потенциала противоракетной обороны страны, защиты территориальной целостности и сдерживания региональных угроз. Стоимость контракта составляет $3,5 млрд, сообщили в агентстве по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности Пентагона.

При этом по словам дипломатических источников газеты Hurriyet, президент США Дональд Трамп в ходе разговора со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заверил его в том, что конгресс США не будет блокировать возможную сделку по продаже систем противоракетной обороны Patriot.

С-400 «Триумф» — разработанная в 1990-х годах российская зенитная ракетная система средней и большой дальности, предназначенная для перехвата любых воздушных целей, уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет. По классификации НАТО эта система называется «Ворчун». Кроме целей в небе, С-400 может применяться против наземных объектов и бронетехники.

Дальность действия достигает 400 км, а с подключением дополнительных модулей С-400 может поражать цели на расстоянии до 600 км, если они летят на высоте до 30 км.

Ранее Вашингтон пригрозил своим союзникам санкциями, если те решат купить российские ЗРС С-400. С таким заявлением в августе выступила официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт. Она подчеркнула, что зенитные ракетные комплексы, созданные в РФ, несовместимы с системами НАТО Patriot и американскими комплексами THAAD.

В 2015 году контракт на поставку ЗРС С-400 был подписан с Китаем. В КНР «Триумф» назвали лучшим зенитным комплексом в мире. Осенью 2018 года США ввели санкции в отношении департамента обеспечения министерства обороны Китая из-за покупки Пекином 10 самолетов Су-35 и оборудования для ЗРС С-400. Спустя год С-400 у России купила Индия, передает НСН.

По данным американских журналистов, стоимость одного российского комплекса С-400 составляет около $500 млн. В то время как американский комплекс Patriot, стоящий на вооружении с 1980-х годов, стоит примерно $1 млрд. Цена более современной американской системы THAAD достигает $3 млрд.