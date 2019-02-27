Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Нетаньяху прилетел на трудный разговор с Путиным вместе с женой
Шойгу: Россия укрепляет южные рубежи новой ракетной бригадой
Кому война, а кому мать родна: Что грозит Порошенко за бизнес на крови
У дома подельника Порошенко
Главная / Политика

То пусто, то густо: Путин назвал "полной чересполосицей" расчет прожиточного минимума пенсионеров

27 февраля 2019, 18:09  •  88 • Политика
Президент России Владимир Путин заявил, что при расчете прожиточного минимума пенсионеров в регионах России он наблюдает "полную чересполосицу": у кого-то пусто, у кого-то густо".
Корреспондент кремлевского пула, журналист "Комсомольской правды" на личной странице в сети опубликовал короткое видео с оценкой президента России Владимира Путина расчета прожиточного минимума пенсионеров в регионах страны. Ранее Путин заявил, что из-за проблем с расчетом пенсионеры не ощутили январской надбавки к выплатам. Теперь Путин расширяет позицию.
"Там полная чересполосица. У кого-то пусто, а кого-то густо", - сказал президент России.
Напомним, по поручению Путина все надбавки пенсионерам должны быть пересчитаны.
Путин об исчислении прожиточного минимума пенсионеров в регионах: Там полная чересполосица - у кого-то густо, а у кого-то пусто pic.twitter.com/FaeG8luqI9
— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 27 февраля 2019 г.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



88
Источник
Похожие новости
26 февраля 2019, 19:24
"Следят повсеместно": В Кремле "не в восторге" от интереса шпионов к российским гражданам
26 февраля 2019, 22:39
"Педофилы - не маньяки": Депутат из Екатеринбурга требует от полиции заняться "реальной работой"
26 февраля 2019, 19:24
"Чтобы самим не светиться со своими "новичками": постпред России в ОЗХО о попытках Запада превратить Москву в изгоя
Загрузка...
27 февраля 2019, 18:09
США хотят сделать Договор по открытому небу своей монополией – Шойгу
26 февраля 2019, 22:39
Небензя призывает спасти людей из злополучного лагеря "Рукбан" в Сирии
27 февраля 2019, 14:54
"Каддафи свергли - катастрофа, Хусейна - сотни тысяч трупов": Пушков о том, к чему всегда приводит смена режимов Штатами
Загрузка...
Новости партнеров

 
Выбор дня
27 февраля 2019, 11:39
Политолог рассказал, почему российские ракеты не стреляют по самолетам Израиля, бомбя...
27 февраля 2019, 01:54
«Гиена Европы» снова поднимает голову
27 февраля 2019, 08:24
«Я напомню содержание предыдущих серий»: Небензя подсказал Западу, откуда взялся &quo...
27 февраля 2019, 01:54
Американские моряки в Тайваньском проливе показали пример для "подхрюкивателей&q...
27 февраля 2019, 05:09
В США уверены, что Путин превратит их в радиоактивный пепел - СМИ
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 февраля 2019, 01:09
«Дни Мадуро сочтены»: США готовят военную операцию
26 февраля 2019, 09:24
Организаторы Евровидения прокомментировали ситуацию с Maruv
22 февраля 2019, 21:09
Украинский флот в Керченском проливе: Топить по закону
23 февраля 2019, 06:54
Американский "Боинг" над Читой: Самолет ВВС США провел разведывательный полет над Россией
25 февраля 2019, 14:09
"Ганьба! Вали в Крым": Джамалу затравили в соцсетях после разоблачений о "корпоративах в Крыму"
27 февраля 2019, 08:24
«Я напомню содержание предыдущих серий»: Небензя подсказал Западу, откуда взялся "самозванец Гуайдо"
21 февраля 2019, 22:24
"Главный подхрюкиватель выдал себя": В Сети нашли видео с хрюкающим президентом
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.