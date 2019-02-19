|
Тимошенко заявила о двух уголовных делах по кампании Порошенко
19 февраля 2019, 14:54 • 147 • Украина
Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко рассказала о двух уголовных делах, которые возбудило МВД по её заявлениям на команду президента Украины Петра Порошенко в связи с фальсификациями на президентских выборах.
РИА Новости
«Министерство внутренних дел по моим заявлениям возбудило два уголовных дела о фальсификации выборов командой Петра Порошенко. Сегодня в МВД я дала показания по этим двум делам», — написала она в Facebook.
Тимошенко добавила, что дела касаются подкупа избирателей и аномального увеличения реестра избирателей.
По её словам, команда Порошенко намерена использовать для голосования «мёртвые души».
Ранее Тимошенко отвергла обвинения в незаконном обогащении.
Кроме того, общественная организация «Центр противодействия коррупции» призвала генпрокурора Украины Юрия Луценко возбудить уголовное дело на Тимошенко.
Украинский политолог Олег Соскин рассказал в беседе с НСН о сути антикоррупционных войн на Украине.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
147
Похожие новости
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
14 февраля 2019, 01:54
|
17 февраля 2019, 04:39
|
18 февраля 2019, 00:09
|
12 февраля 2019, 17:24
|
14 февраля 2019, 08:24
|
15 февраля 2019, 03:54
|
18 февраля 2019, 06:39