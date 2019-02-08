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Тимошенко выступила против создания автономии в Донбассе

08 февраля 2019, 12:24  •  171 • Украина
Кандидат в президенты Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко выступает против инициативы предоставить Донбассу статус автономного региона. Об этом она сказала в эфире телеканала «1+1».
 
Reuters
 

«Это абсолютно недопустимо. Это наша территория, это наша земля», — цитирует политика Интерфакс-Украина.

Она отметила, что принятый закон закон об особом статусе Донецкой и Луганской областей хотя прямо и не называет Донбасс автономией, но «реально эту автономию этим законом утвердили».

Тимошенко также призвала вести переговоры по урегулированию ситуации в будапештском формате.

Предложение создать автономный регион в составе Украины ранее выдвинул лидер общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктор Медведчук.

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