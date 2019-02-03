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Тимошенко сравнила ситуацию на Украине с фильмом «День сурка»

03 февраля 2019, 12:09  •  236 • Украина
Глава украинской партии «Батькивщина» и кандидат в президенты страны Юлия Тимошенко заявила, что политическая ситуация на Украине ей напоминает американский фильм «День сурка».
 
РИА Новости
 

Об этом она написала на своей странице в Facebook, вспоминая, что 2 февраля в США и Канаде отмечается День сурка.

«Мне в контексте президентских выборов хочется упомянуть замечательный фильм Гарольда Рамиса с Биллом Мюрреем в главной роли — «День сурка»... Хотелось бы, чтобы на Украине постоянный политический «день сурка» наконец закончился. Потому что каждый раз люди на президентских выборах выбирают очередного «обнадёживающего сурка», который, кроме собственной тени, ничего не видит и которого ничего, кроме собственной норы, не интересует», — написала она.

Как указала Тимошенко, она желает, чтобы страна вырвалась «из этого порочного круга», и украинцы смогли начать жить достойно.

Ранее глава «Батькивщины» заявила, что на Украине рынок похож на своеобразную версию Facebook.

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