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Тимошенко сообщила, что Украина не может без нормальных отношений с Россией "идти европейским путем"

04 марта 2019, 05:24  •  101 • В мире
Кандидат в претенденты Украины Юлия Тимошенко, по данным источника, высказала мнение, что Украина не может без нормальных отношений с Россией "идти европейским путем".
Укринаский политик Юлия Тимошенко заявили, что видит необходимость в возобновление нормальных переговоров с Россией. Как кандидат в президенты, она отметила, что в случае своей поебы, обязательно пойдёт на этот шаг.
"Украина должна идти европейским путем. Но без налаживания нормальных отношений с Россией это не удастся", — передал источник слова Тимошенко.
Но у "Известий" есть данные и другого источника, который заявляет, что Киев не изменит курс на выравнивание отношений с Москвой, если президентом станет глава "Батьковщины".
При этом ранее Тимошенко, пообещала украинцам вернуть их вклады в Сбербанк СССР, "сгоревшие" в результате развала союзного государства.
Информация предоставлена "Известиями"

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