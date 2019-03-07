Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Очнулись в новой реальности»: в НАТО призвали переоценить военные возможности Р...
От "миллиарда для мамы" до завышенных тарифов. Наталья Поклонская опуб...
Запад запускает канал на русском для информационной войны против России - СМИ
Эрдоган назвал сделку по российским С-400 завершенной и замахнулся на С-500
Главная / Украина

07 марта 2019, 14:24  •  140 • Украина
Лидер партии «Батькивщина», кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко на встрече с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Дэвидом Гейлом призвала усилить антироссийские санкции.
 
РИА Новости
 

Как заявили в пресс-службе партии, Тимошенко поблагодарила Гейла за визит на Украину «в такой сложный момент».

«Соединённые Штаты — это не просто наши друзья, народ, которой бок о бок с нами развивает демократию в стране. Поэтому мы можем говорить откровенно о ситуации на Украине, как стратегические партнёры», — приводятся слова Тимошенко.

Как отмечается, лидер партии «призвала к усилению санкций против страны-агрессора — России», а также подчеркнула, что Крым «должен быть возвращён Украине».

Ранее Тимошенко заявила, что намерена вернуть Крым и Донбасс на Украину в случае своей победы на выборах. 

В декабре 2018 года Тимошенко на встрече со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером также призвала усилить санкции против России.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



140
Источник
Похожие новости
06 марта 2019, 18:54
Суд в Херсоне не удовлетворил жалобу на арест Вышинского
06 марта 2019, 18:54
Министр финансов Украины обсудила с МВФ реализацию кредитной программы
06 марта 2019, 22:09
Порошенко инициирует международный аудит «Укроборонпрома»
Загрузка...
06 марта 2019, 22:09
В Совфеде оценили слова Порошенко о праве создавать мощные ракетные комплексы
07 марта 2019, 01:39
НАТО возьмётся за молодёжь Молдовы
07 марта 2019, 04:39
«Последнее предупреждение из Вашингтона»: почему посол США в Киеве раскритиковала борьбу с коррупцией на Украине
Загрузка...
Новости партнеров

 
Выбор дня
07 марта 2019, 07:54
«Очнулись в новой реальности»: в НАТО призвали переоценить военные возможности России
07 марта 2019, 04:54
По Крымскому мосту никогда не поедут поезда: Украинский эксперт нашёл новый "деф...
07 марта 2019, 04:54
"Уже второпях пакует чемоданы": Порошенко подозревают в подготовке к бегств...
07 марта 2019, 04:39
«Последнее предупреждение из Вашингтона»: почему посол США в Киеве раскритиковала бор...
07 марта 2019, 01:39
Уровень "плоской Земли": Постпред Британии в ООН публично оскорбила науку Р...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 марта 2019, 07:24
Украинские СМИ «разместили» в Азовском море, где «бычки еле-еле под воду спинные плавники прячут», 8 подлодок России
03 марта 2019, 22:54
«Настоящий убийца»: в США удивлены автоматом спецназа РФ
03 марта 2019, 16:24
«Огласим весь список»: министр Венесуэлы посмеялся над США
05 марта 2019, 17:09
Россия приступает к спасению Венесуэлы. "Что, если у них снова получится?"
04 марта 2019, 11:54
В Америке прозрели? "Кровавый режим" Порошенко получил из-за океана "удар под дых"
02 марта 2019, 14:24
"Унизила хваленую военную мощь РФ и макнула мордой в газовые контракты" - украинский блогер о "перемоге" Киева
07 марта 2019, 04:54
По Крымскому мосту никогда не поедут поезда: Украинский эксперт нашёл новый "дефект" переправы
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.