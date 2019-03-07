Лидер партии «Батькивщина», кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко на встрече с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Дэвидом Гейлом призвала усилить антироссийские санкции.

Как заявили в пресс-службе партии, Тимошенко поблагодарила Гейла за визит на Украину «в такой сложный момент».

«Соединённые Штаты — это не просто наши друзья, народ, которой бок о бок с нами развивает демократию в стране. Поэтому мы можем говорить откровенно о ситуации на Украине, как стратегические партнёры», — приводятся слова Тимошенко.

Как отмечается, лидер партии «призвала к усилению санкций против страны-агрессора — России», а также подчеркнула, что Крым «должен быть возвращён Украине».

Ранее Тимошенко заявила, что намерена вернуть Крым и Донбасс на Украину в случае своей победы на выборах.

В декабре 2018 года Тимошенко на встрече со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером также призвала усилить санкции против России.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.