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Тимошенко обсудила с главой ПА ОБСЕ угрозу фальсификации выборов на Украине

27 февраля 2019, 01:39  •  98 • Украина
Лидер партии «Батькивщина», кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко и председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгий Церетели в ходе встречи обсудили возможную угрозу фальсификации результатов выборов главы государства.
 
Reuters
 

«Юлия Тимошенко обсудила угрозу фальсификации выборов с президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ... Она рассказала представителям ассамблеи о фальсификации выборов действующей властью», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии «Батькивщина».

Ранее Тимошенко заявила о начале процедуры импичмента президента страны Петра Порошенко в связи с «хищениями в армии».

Как утверждает лидер «Батькивщины», украинские журналисты опубликовали расследование «хищений» в оборонном комплексе, к которым, по их данным, причастен Порошенко и его приближённые.

Также политик обвинила президента в «закупках в России запчастей для украинской военной техники» по завышенным ценам.

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