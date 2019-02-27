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Тимошенко обсудила с главой ПА ОБСЕ угрозу фальсификации выборов на Украине
27 февраля 2019, 01:39 • 98 • Украина
Лидер партии «Батькивщина», кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко и председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгий Церетели в ходе встречи обсудили возможную угрозу фальсификации результатов выборов главы государства.
Reuters
«Юлия Тимошенко обсудила угрозу фальсификации выборов с президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ... Она рассказала представителям ассамблеи о фальсификации выборов действующей властью», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии «Батькивщина».
Ранее Тимошенко заявила о начале процедуры импичмента президента страны Петра Порошенко в связи с «хищениями в армии».
Как утверждает лидер «Батькивщины», украинские журналисты опубликовали расследование «хищений» в оборонном комплексе, к которым, по их данным, причастен Порошенко и его приближённые.
Также политик обвинила президента в «закупках в России запчастей для украинской военной техники» по завышенным ценам.
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