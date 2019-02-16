|
Тимошенко намерена договориться с МВФ по поводу цены на газ
16 февраля 2019, 21:54 • 73 • Украина
Кандидат в президенты Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко собирается договориться с Международным валютным фондом (МВФ) о новой программе финансирования, которая будет учитывать снижение цены на газ для украинцев.
РИА Новости
Об этом сообщает её фракция.
«Положитесь на наше искусство переговоров с Международным валютным фондом», — заявила Тимошенко перед встречей с главой МВФ Кристиной Лагард.
Политик указала, что для Украины очень важно продолжать сотрудничество с фондом, но при этом необходимо учитывать интересы украинцев.
Глава «Батькивщины» добавила, что она намерена выиграть не только президентские выборы, но и парламентские, после чего она будет в состоянии уменьшить цены на газ согласно имеющемуся у неё плану.
Ранее Тимошенко назвала происходящее в газовой сфере Украины «большим обманом».
Подпишитесь на нас
Загрузка...
73
Похожие новости
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
10 февраля 2019, 03:39
|
13 февраля 2019, 03:09
|
13 февраля 2019, 09:39
|
12 февраля 2019, 01:09
|
14 февраля 2019, 05:09
|
14 февраля 2019, 14:54
|
12 февраля 2019, 04:24