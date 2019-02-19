The National Interest посчитал стоимость экспортной версии российского танка Т-90МС

Портал The National Interest дал свою оценку модификация Т-90МС и посчитал её цену на оружейном рынке.

Американский портал The National Interest охарактеризовал новую экспортную модификацию танка Т-90, как "смертоносную" .

Так, модификация Т-90МС отличается рядом серьезных улучшений, а также имеет достойный экспортный потенциал, пишет издание.





У Т-90МС появился более мощный дизельным двигатель В-92С2Ф (1130 сил), улучшенный тепловизор и новый компьютер. Наиболее "впечатляющим" изменением названа динамическая защита, которой оснащается бронированная машина.

"Уралвагонзавод" вооружил Т-90МС гладкоствольной пушкой 2A46 для экономии бюджета. На Т-90M и на танки проекта "Армата" устанавливается более новое орудие 2A82-1M. Но его стоимость все равно перевалит за $4,5 млнн. Это намного дороже, считает издание, по сравнению с предшественником — Т-90С, стоившим почти в два раза дешевле. Тем не менее, предзаказ готов для Египта и Кувейта.