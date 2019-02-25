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The Atlantic: Молдова так и останется в подвешенном состоянии

25 февраля 2019, 10:54  •  135 • Украина
Американский журнал пророчит ещё одни парламентские выборы
«Перемены в  столице Молдавии происходят медленно. Если не  считать неоновых вывесок ресторанов быстрого питания, таких как  McDonald's, и  сети по  продаже сотовых телефонов Orange, грязные, серые улицы могли бы с лёгкостью стать фоном для  съёмок фильма о шпионах времён холодной войны.
Эта бывшая советская республика находится на восточной окраине Европы, и  конкуренция за право определять будущее этой страны – как  и в соседней Украине – разворачивается практически у  всех на  виду. Спустя почти три десятилетия после обретения независимости Молдавия – самая бедная страна Европы с населением в  3,5 миллиона человек  – превратилась в место геополитического сражения», – рассказывает американский журнал The Atlantic, редакция которого базируется в Вашингтоне. Сведения слегка устарели – пальму первенства по части бедности Молдова уже уступила Украине.
Издание отмечает, что Молдавия вот уже десять лет движется по  «проевропейскому» пути, а в 2014 году эта страна даже подписала соглашение об ассоциации с Евросоюзом, «которое должно было стать началом новой главы в истории Молдавии». Только вот «новая глава» началась с громкого банковского скандала: пропал 1 миллиард долларов из банковской системы страны. Подозрение пало на ведущих политиков, однако мало кого удалось привлечь к ответственности, а большая часть денег была утеряна безвозвратно.
С тех пор уровень поддержки Европой Молдавии постоянно снижался.
Сегодня экономика страны находится в  тяжёлом положении, а  в борьбе с коррупцией не было достигнуто никаких значимых результатов. Вот в такой обстановке избиратели Молдавии пришли на парламентские выборы. При этом есть опасения, что результаты этих выборов могут переориентировать страну в сторону её традиционного партнёра – России, пишет The Atlantic.
«В настоящее время Молдавия занимает 117-е место по  Индексу восприятия коррупции, который рассчитывает организация Transparency International (в 2009 году она занимала 89-е место), а  уровень поддержки идеи вступления в  Евросоюз упал с  65% в  2010 году до  40% в  2016 году – таковы результаты опросов, проведённых Институтом государственной политики, независимой аналитической группой в Кишиневе», – сказано в статье.
«Вероятнее всего, Молдова так и останется в  подвешенном состоянии, пойманная в ловушку между Востоком и  Западом, вынужденная перетекать из  одного кризиса в  другой. Парламент, в котором ни  одна партия не  будет иметь большинства мест, повлечёт за собой новые выборы в течение нескольких месяцев», – предсказывает The Atlantic.
Насколько прав американский журнал, станет ясно в самое ближайшее время. У Плахотнюка есть много сценариев, позволяющих ему сохранить власть за собой.
Соб. корр. ФСК
Обзор событий

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