«Тест на демократию»: Порошенко пообещал не допустить российских наблюдателей на выборы президента

Украинский лидер Пётр Порошенко заявил, что намерен отдать приказ Госпогранслужбе не впускать в страну российских наблюдателей, которые приедут на президентские выборы в марте. Одновременно с этим он выразил уверенность, что голосование станет своеобразным «тестом на демократию» для Украины. Кроме того, 4 февраля в Верховную раду внесли законопроект, запрещающий участие в парламентских и президентских выборах наблюдателей из России — даже в составе международных миссий. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Москва получила от ОБСЕ приглашение принять участие в работе организации на украинских выборах. В ЦИК России подчёркивали, что с правовой точки зрения нет и не может быть никаких ограничений на участие граждан РФ в наблюдательной миссии ОБСЕ.

Украинские власти не намерены пускать в страну наблюдателей от России на президентские выборы, которые должны состояться 31 марта. Такое заявление в эфире программы «Свобода слова» на ICTV сделал Пётр Порошенко, отвечая на вопрос, каким образом Киев будет противодействовать приезду российских наблюдателей в составе международных организаций.

«Я как президент Украины, как верховный главнокомандующий отдам приказ пограничной службе Украины не впускать (российских наблюдателей. — RT). И гарантирую вам и украинскому народу, что приказ верховного главнокомандующего будет исполнен», — сказал Порошенко.

На этом фоне он заявил, что выбор людей нужно защищать, а предстоящие в 2019 году президентские и парламентские выборы должны стать для страны своеобразным «тестом на демократию» для Украины. Президент выразил уверенность, что кампании будут примером «ответственного выбора», а украинцы продемонстрируют Европе, как умеют побеждать популизм.

Порошенко также заявил, что Россия якобы попытается каким-то образом оказать влияние на волеизъявление украинцев, «но ей это не удастся».

«Он (Владимир Путин. — RT) считает, что будет намного дешевле подорвать стабильность Украины изнутри и обеспечить своё влияние на волеизъявление украинских граждан и через механизмы медийной поддержки, и через механизмы финансового вмешательства, и через организационные методы, через пятую колонну. И на церковь были свои планы. Мы не дадим этого сделать», — заявил Порошенко.

Вместе с тем президент призвал депутатов Верховной рады законодательно закрепить в Конституции страны необратимость европейского и евро-атлантического курса развития Украины.

«Я призываю в четверг, когда вы будете голосовать, вспомнить военную систему распознавания «свой — чужой». Голосование за ЕС и НАТО, за изменения в Конституцию — это наш украинский распознаватель «свой — чужой», украинец или русский. Всё просто», — добавил Порошенко.

По его словам, главный аспект этого голосования — установление необратимости курса на интеграцию с Евросоюзом и НАТО: «Это Рубикон, после которого возврата к российскому игу уже нет».

Напомним, 3 февраля на Украине завершился приём документов от претендентов на высший государственный пост. Всего Центризбирком одобрил 28 из 89 кандидатур, ещё 22 заявления были по разным причинам отклонены, остальные находятся на рассмотрении ЦИК Украины.

Российская сторона ещё в середине января сообщила о намерении отправить наблюдателей на эти выборы в составе миссии ОБСЕ, причём глава российского МИД Сергей Лавров рассказал, что Москва уже получила соответствующее приглашение от международной организации.

При этом секретарь российского ЦИК Майя Гришина заверила RT, что с правовой точки зрения нет и не может быть никаких ограничений на участие граждан РФ в наблюдательной миссии ОБСЕ.

Глава FISU высказался об отказе сборной Украины от выступления на Универсиаде-2019 «Теоретически возможны проблемы, но практически надо действовать в рамках законодательства международного акта, касающегося статуса ОБСЕ. Мы только из него и исходим», — пояснила секретарь ЦИК.

Вместе с тем Пётр Порошенко — не первое украинское официальное лицо, заговорившее о возможном недопуске наблюдателей от РФ на выборы. В начале января министр иностранных дел Павел Климкин рассказал, что его ведомство «не будет принимать заявки о регистрации российских наблюдателей». Позднее он призвал ЦИК последовать примеру МИД (по закону регистрировать наблюдателей на выборах могут МИД и ЦИК).

В свою очередь, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что на предстоящих выборах его ведомство для проверки международных наблюдателей будет «очень плотно сотрудничать» с погранслужбой и СБУ, а при необходимости даже прибегать к услугам базы скандального портала «Миротворец».

Кроме того, 4 февраля в Верховной раде был зарегистрирован законопроект, который запрещает участие наблюдателей из России в украинских президентских и парламентских выборах. Об этом сообщила первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко.

«Это показатель отношения нынешней власти Украины к России. Это показатель того, как они относятся к демократическим принципам проведения выборного процесса. Русофобия на Украине — на марше, это суть нынешней верхушки украинского сообщества», — прокомментировал RT этот законопроект член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

«Глупость чиновников»: украинские спортсмены не примут участия в зимней Универсиаде в Красноярске «Должна быть реакция соответствующая. Должны критиковать страны Евросоюза, ОБСЕ... но, на мой взгляд, они ничего не будут делать. Они всё время хотят войти в положение... или даже оправдать решения, которые принимаются на Украине», — добавил сенатор.

Кроме того, 31 декабря 2018 года украинский Центризбирком ликвидировал все пять заграничных избирательных участков, которые были созданы на постоянной основе в России (в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и Ростове-на-Дону).

Грубым нарушением международных обязательств Киева и прав простых украинцев назвала это решение ЦИК уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. По её словам, этот шаг имеет безусловный политический подтекст.

«Подобными действиями власти Украины фактически лишили права волеизъявления миллионы украинских граждан, которые работают в России. Это прямое нарушение их гражданских, политических и гуманитарных прав», — добавила Москалькова.