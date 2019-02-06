Теперь печень умершего диабетика или алкоголика можно использовать для пересадки: Ученые продвинулись в трансплантологии

Ученые Испании смогли восстановить непригодную для пересадки печень. Они доказали, что преклонный возраст, ожирение, диабет, злоупотребление алкоголем не является противопоказанием для пересадки печени от подобного донора.

Испанские врачи смогли восстановить поврежденную печень, чтобы потом использовать для пересадки. Пока это еще экспериментальные операции, но в будущем планируется увеличить их число.

По данным Национальной организации по трансплантации, каждую четвертую печень, пожертвованную для спасения людей, врачи забраковывают и выбрасывают. Так в итоге, только в одной Испании в год лишаются шанса на пересадку около 400 человек. Бракованные печени чаще всего поступают от умерших доноров пожилого возраста, с патологией жировой дистрофии печени, ожирением, диабетом, неправильно питающихся или злоупотреблявших алкоголем.

Так из-за того, что печени всех этих посмертных доноров были выброшены в 2018 году только в Испании 385 человек лишились своей "новой печени" , из них 25 — это дети.

В 2016 году врачи из больницы Reina Sofía в Кордове начали исследование с четырьмя забракованными органами, что изучить возможность их восстановления. Они вместо классического охлажденного хранения печени при 4 градусах, обеспечивали её постоянным кровотоком и постепенно повышали температуру до 37 градусов.

"Мы использовали печень, которая не была бы принята какой-либо группой трансплантатов, некоторые из них были очень жирными. Другие были получены от очень пожилых доноров, а также страдающих ожирением и диабетом", — поясняют ученые.

После того, как они подержали органы при температуре тела в течение 6 часов, двое из них уже соответствовали стандартам для пересадки по показателям молочной кислоты и давления, говорит хирург Рубен Сирия, один из авторов исследования.