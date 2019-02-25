Технически готовы: ГИБДД планирует ввести электронные водительские права в 2020 году

В 2020 году в России будет введена система электронных водительских прав, заявил глава ГИБДД Михаил Черников. По его словам, оцифрованная база водительских удостоверений почти готова. Кроме того, планируется применять электронные базы данных для контроля за водителями такси и техническим состоянием их машин. Опрошенные RT эксперты полагают, что нововведение будет удобно и для автомобилистов, и для сотрудников ГИБДД.

ГИБДД готова ввести электронные водительские права в 2020 году. Об этом заявил глава ведомства Михаил Черников.

«У нас практически уже есть оцифрованная база. Мы ее ведём с 2011 года… Мы хотим, чтобы это было нормативно закреплено уже в следующем году. Технически мы к этому готовы», — сказал Черников в интервью РИА Новости.

По его словам, сейчас электронные базы данных позволяют проверить у человека наличие права на управление транспортным средством без предоставления самого документа.

«Когда не было электронных баз данных и водительское удостоверение было подтверждением, что человек имеет право управления транспортным средством. А сейчас это подтверждение можно реализовывать с помощью информационных систем», — уточнил Черников.

Глава ГИБДД добавил, что электронные базы также позволят проверить свидетельство о регистрации автомобиля.

«Это же относится и к свидетельству о регистрации автомобиля. Тоже никакой необходимости нет его иметь с собой, потому что вся база данных у нас находится в электронном виде», — сказал руководитель ведомства.

Он отметил, что применение электронных документов также позволит бороться с поддельными водительскими удостоверениями и ситуациями, когда одними правами пользуются люди с похожей внешностью. Вместе с тем Черников уточнил, что уже выданные водительские удостоверения останутся действительными.

В декабре 2018 года глава ГИБДД говорил, что формат электронных водительских прав ещё не определён. Как сообщило тогда агентство РИА Новости со ссылкой на собственные источники, МВД, вероятнее всего, выберет полную оцифровку этих документов вместо размещения в них электронных чипов.

Удобно для водителей и ГИБДД

Самим водителям неважно, какие у них права, считает автоэксперт журнала «За рулем» Михаил Колодочкин. Вместе с тем он допустил, что некоторым больше нравится иметь при себе «ощутимый» документ.

«Однако, что касается баз данных, было бы очень здорово, если любой инспектор, любая камера, одним нажатием кнопки сразу выясняла, в каком состоянии права водителя, проходил ли он медицинское освидетельствование , есть ли у него страховка и так далее. Думаю, это удобно как для водителей, так и для ГИБДД», — сказал эксперт в беседе с RT.

Колодочкин отметил, что в России не везде сформированы условия для перехода на электронные версии подобных документов. По его словам, значение также имеет срок действия уже выданных прав.

«Будут чисто организационные сложности, поэтому переход будет плавным. Будут действовать и бумажные, и электронные права. Однако я не думаю, что это будет сделано за год-два. Просто не получится в силу того, что огромное количество водителей имеют права, срок действия которых — 10 лет», — заключил эксперт.

РИА Новости

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Глава Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев также считает, что нововведение будет удобным для всех — для водителей и ГИБДД.

Замечены в «порочащих связях»: Украина не может выбрать «правильных» участниц на «Евровидение» «Для ГИБДД это практически тотальное отслеживание любых регистрационных документов. Невозможно будет их подделать, так как всё будет заноситься в базу. Для водителей — просто удобно, не нужно ничего доставать», — сказал эксперт в беседе с RT.

По его мнению, всё идёт к тому, что сотрудники ГИБДД, имея доступ к специальной электронной базе, смогут понять, в порядке ли документы водителя, не останавливая автомобиль.

«Конечно, в течение нескольких лет, всё ещё будет «перестраховка», а потом время покажет. В любом случае переход будет плавным, так как сейчас не все автомобилисты и сотрудники ГИБДД готовы к этому», — подытожил эксперт.

Контроль за такси

Электронные системы также позволят ГИБДД эффективнее контролировать водителей такси и состояние их автомобилей. Как рассказал Черников, соответствующий комплекс заработает уже в 2019 году.

По его словам, новая система позволит произвести выгрузку из базы данных по списку водителей вместо проверки каждого по отдельности.

«К примеру, выходят на работу 1000 человек. По водительскому удостоверению мы можем «пробить» каждого, но это очень долго. А если будет пакетная выгрузка водительского состава, с которым работает агрегатор такси, то всё будет быстро», — сказал Черников.

РИА Новости

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По словам главы ГИБДД, достаточно будет нажать кнопку, чтобы проверить реестр и увидеть, лишен или не лишен человек права управления.

«За системные нарушения можно будет приостанавливать разрешение», — добавил глава ведомства.

Ещё одна система позволит ГИБДД отслеживать техническое состояние автомобиля.

«Когда мы зайдём в систему, мы будем видеть реальное техническое состояние автомобиля. Главное для нас — предотвратить незаконные перевозки», — сказал Черников.

Он добавил, что ГИБДД заинтересована в разработке такой системы совместно с исполнительной властью и с надзорными органами. Ожидается, что она появится уже в 2019 году.