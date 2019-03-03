Танки НАТО уже у границ Молдовы

Президент Румынии лично позвал войска НАТО в страну

Молдавские политики заняты вопросами власти, а к самым границам страны подошли танки НАТО – будто бы в рамках учений военно-морских сил НАТО Poseidon19, которые проходят в Чёрном море с 1 по 8 марта, но…

«В румынском порту Мидия идёт разгрузка американской военной техники, которую сопровождает 500 солдат и офицеров. Кроме танков М1 Abrams также на восточный фланг НАТО прибыли бронемашины М2 Bradley, вертолеты CH-47 Chinook, AH-64 Apache, UH-60 и HH-60 Black Hawk. Согласно официальной информации (плану Atlantic Resolve), в регионе разворачиваются подразделения 1-й мотопехотной дивизии США, которые осядут в районе Чёрного моря на девять месяцев», – пишет официальный сайт штаба Военно-морских сил Румынии.

По словам президента Румынии Клауса Йоханниса, это лично он запросил усиление военного присутствия НАТО в стране.

«Начиная с 2014 года, аэродром в Констанце (база ВВС «Михаил Когэлничану» – Ред.) стал основным форпостом альянса, с которого ВВС США ведут разведывательную деятельность против российских подразделений в Крыму. Также, судя по многочисленным сообщениям в СМИ, истребители НАТО зачастую сопровождают своих русских коллег в воздушном пространстве. Однако впервые за много лет американцы приняли решение перебросить на черноморское побережье подразделения для ведения сухопутных операций. Более того, прибывшие танки, бронемашины и вертолёты планируется задействовать в целом ряде учений в регионе. В частности, военнослужащих 1-й мотопехотной дивизии США летом и осенью этого года перебросят на территорию Украины, где им предстоит принять участие в учениях Rapid Triden, Sea Breez, Riverine, Maple Arch и нескольких формально украинско-британских маневрах»,

– пишут «Молдавские Ведомости». А уже осенью американские военные собираются посетить Молдову – прибыть на артиллерийские учения Fire Shield. Если, конечно, политическая обстановка в стране будет этому благоприятствовать.

Постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчинсон на встречах с молдавскими официальными лицами постоянно заявляла о необходимости «комплексных мер борьбы с российским влиянием в Молдове», «о планах Вашингтона укрепить военное сотрудничество с Кишинёвом и Киевом для недопущения сохранения российского присутствия на левом берегу Днестра». Теперь эти планы претворяются в жизнь.

По материалам СМИ