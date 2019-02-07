Свободный Транзит: Россия ждет от Турции решения по визовому режиму для водителей

Президент Владимир Путин подписал указ об отмене визового режима для профессиональных водителей из Турции, осуществляющих международные перевозки. Указ вступит в силу только при условии принятия турецкой стороной аналогичных мер в отношении российских граждан .

Российский президент Владимир Путин подписал указ об отмене визового режима для отдельных категорий граждан Турции.

Теперь виза не нужна водителям, которые занимаются международными перевозками и дипломатам в командировках.

У представителей дипмиссии должны быть спецпаспорта для пересечения границы с Россией. Водители из Турции по спецдокументу смогут въезжать на территорию России без виды с того момента как республика примет аналогичное решения для водителей из РФ.

Визовый режим с Турцией был введен в 2015 году.



Ранее Турция отказалась экстрадировать в российскую юрисдикцию Рената Бакиева. Он обвиняется в участии в запрещенной в России террористической организации "Исламское государство"