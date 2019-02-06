Свобода слова не выше жизней: судье КС напомнили о прописных истинах из-за его заботы об иностранцах

Эксперты Царьграда напомнили судье КС Евгению Арановскому, озаботившемуся ограничением для иностранцев на владение СМИ, о прописных истинах: что свобода слова стоит не выше права людей на жизнь и безопасность, а также гонениям сегодня подвергаются скорее российские СМИ, чем иностранными.

"Особое мнение" самого молодого судьи Конституционного суда Евгения Арановского, в котором он выступил против запрета иностранцам владеть российскими СМИ, вызвало резкое неприятие у экспертов Царьграда. Прежде всего, обратили они внимание, ссылки на якобы существующее давление на прессу или даже "цензуру" являются несостоятельными, поскольку и оппозиционные, и зарубежные СМИ в России имеют возможность совершенно свободно — в отличие от российских изданий за рубежом. А кроме того, по их мнению, давно пора ставить вопрос о владении иностранцами не только газетами и телеканалами, но и, к примеру, стратегически важными предприятиями.

Свое особое мнение судья Арановский, ранее отстаивавший право уголовника Алексея Навального участвовать в президентских выборах с непогашенными судимостями, высказал в связи с решением КС по жалобе Евгения Финкельштейна, который из-за поправок в закон о СМИ лишился доли в ООО "Радио-Шанс". Конституционный суд РФ посчитал, что ради информационной безопасности государство вправе применять ограничения на владение иностранцами средств массовой информации. В решении суда при этом отмечалось, что некоторые формулировки действительно требуют уточнения.

Однако Евгений Арановский, фактически, объявил, что право граждан на свободу высказываний выше, чем их же право на жизнь и безопасность. Он полностью проигнорировал мнение военных специалистов, не первый год говорящих об информационной составляющей современных войн, а также высказал опасения по поводу появления цензуры.

"Я не знаю, где это удивительный человек у нас нашёл цензуру. У нас либеральные СМИ несут такое, что в любой другой стране они бы уже сидели бы. И были бы общественными изгоями", - признался в разговоре с Царьградом политолог и публицист Армен Гаспарян.

Он напомнил и о том, что конкуренция в медиасреде тоже никуда не делась: "У нас в стране спокойно работают западные журналисты. Их не бьют на улицах и не плюют в лицо. Их не выгоняют с пресс-конференций, как это с коллегами из RT регулярно случается. Для них созданы все условия. Поэтом эти размышления, мне кажется, в значительной степени "в пользу бедных". Поскольку препоны создаются не против зарубежных, а против русских журналистов".

Гаспарян напомнил об опыте 1990-х годов, когда российские СМИ в основной своей массе принадлежали иностранцам и "ничего хорошего из этого не вышло". Он связал "беспредел" тех лет с тем фактом, что СМИ были заняты обслуживанием целей и интересов иностранного капитала.

"То, что у нас сегодня существует закон, это абсолютно правильно, особенно учитывая те условия очень жёсткого информационном и психологического противостояния вокруг нашей страны", - настаивает эксперт.

"Второе, не надо тут говорить, что это ущемление демократии или каких-то там прав человека. Вы попробуйте в США зарегистрировать СМИ, посмотрите, как быстро оно начнёт становиться изгоем, а потом и притчей во языцех. Если бы сегодня действительно существовала возможность равной интеллектуальной конкуренции, тогда можно было бы действительно рассматривать некие поправки в этот закон. Но в условиях, когда существуют беспрецедентное давление и гонения на RT, на "Спутник", на многих других российских журналистов, это, мягко говоря, было бы "старыми граблями", - привел некоторые прописные истины Армен Гаспарян.

При этом политолог назвал предсказуемым и объяснимым то возбуждение, в которое "особое мнение" судьи Арановского привело либеральную общественность. "Понятно, им же нужно, чтобы исключительно западные СМИ вещали, чтобы они чувствовали поддержку. А в данном конкретном случае я не понимаю, чего они недовольны. "Радио Свободы" вещает, "Настоящее время" вещает, "Голос Америки" вещает, ВВС вещает. Все самые русофобские СМИ представлены. Чего они опять недовольны? Если они хотят большого объёма, это вопрос, наверное, не к российскому законодательству, пусть пишут в им: требуем увеличить финансирование "Радио Свобода", нам не хватает для борьбы с тоталитарным мордором. А мы тут причём?" - говорит он.

В России многие забыли, что либеральное движение с самого своего зарождения отличалось склонностью к "крику не по делу", полагает собеседник Царьграда, как это было и в 1960-е, и в эпоху Перестройки. "Самая горластая часть публики, как правило, самая безмозглая. Это в лучшем случае. А в худшем случае переживающая ещё и деменцию. Причём не интеллектуальную, а вообще деменцию как таковую. Но при этом она галдит. А что делать? К этому надо спокойно относиться. И понимать, что их конечная цель - это демонтаж российского государства как такового", - советует Армен Гаспарян.

В свою очередь телеведущий Владимир Соловьев, обсуждая с Царьградом решение Конституционного суда по владению иностранцами СМИ и особое решение судьи Арановского, предложил российским законодателям не ограничиваться прессой и задуматься над тем, можно ли позволять гражданам других государств контролировать стратегически важные предприятия.

"Моё первое внутреннее желание спросить: иностранцы СМИ не могут владеть, а нашими стратегически важными заводами могут владеть? Просто должна быть какая-то последовательность. Вот сейчас алюминий оказывается уже непонятно чей — тот, что был бизнесом Дерипаски. Надо понимать, кто мы, как мы соотносимся с Западом, что мы считаем стратегическим, а что не считаем", - предложил Соловьёв.

Тогда, продолжил собеседник Царьградом, потребуется ответить, имеется ли у граждан России достаточно средств, чтобы инвестировать в стратегически важные направления, а также, например, кого мы считаем иностранцами — и входят ли в это понятие, например, белорусы и казахи.

Конституция России требует неких доработок и изменений, полагает собеседник Царьграда, но речь должна идти о том, чтобы Основной закон страны давал ключи к ответам на такого рода глубинные вопросы, а также о том, что российское законодательство было приведено в соответствие с реалиями сегодняшнего дня и с интересами страны.