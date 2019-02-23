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«Судный день» для Израиля: Трамп собирается отдать ядерные технологии саудитам
23 февраля 2019, 00:24 • 15 • В мире
По обнародованному Конгрессом США докладу, Дональд Трамп и его окружение с 2017 года пытаются передать Саудовской Аравии ядерные технологии. Почему Трамп помогает Мухаммеду бен Салману в получении запрещённого оружия и чем опасно появление на Ближнем Востоке ещё одной ядерной державы?
Автор:
Гасанов Камран
Палата представителей, в которой после ноябрьских выборов большинство занимают демократы, взялась за расследование очень важного для мировой безопасности вопроса – передачи ядерных технологий Королевству Саудовская Аравия (КСА). В последнем отчёте комитета по надзору и правительственной реформе говорится о том, что Дональд Трамп с первых дней своего президентства стремится продавить продажу американскими фирмами атомных электростанций для КСА.
План Маршалла для Ближнего Востока
Посредниками в этой сделке от администрации Трампа выступали его бывший советник по национальной безопасности Майкл Флинн и зять Джаред Кушнер. Флинн являлся консультантом дочернего предприятия IP3 International, которое и выступало автором строительства АЭС в Саудовской Аравии. IP3 преподносило сделку как «План Маршалла» для Ближнего Востока.
Выгоду от сделки, по задумке авторов, получала не только Саудовская Аравия, но и США. Это должно было создать дополнительные рабочие места, активизировать атомную промышленность Штатов и укрепить связи Вашингтона в Персидском заливе. В пользу бизнеса говорил аргумент о том, что, если американцы откажутся, их место займут русские и китайские конкуренты.
Когда против Флинна начались расследования в 2017 году, Трамп заменил его на Герберта Макмастера. И последний притормозил инициативу по передаче ядерных технологий. Однако вплоть до сегодняшнего дня переговоры с саудитами не прекращались и велись под патронажем министра энергетики Рика Перри.
На минувшей неделе Трамп пригласил в Овальный кабинет руководителей 12 компаний, чтобы обсудить строительство АЭС в Аравии. Во встрече участвовали Перри, члены Совета национальной безопасности и Госдепа. Там же были представители CBS Corporation (бывшая Westinghouse Electric). Последней владеет компания, имеющая долю в небоскрёбе Манхэттена, принадлежащем семье Кушнер. Сам Кушнер на следующей неделе отправится в Саудовскую Аравию, где наверняка поднимет вопрос о ядерных технологиях.
Фото: www.globallookpress.com
Видимо, накануне визита Кушнера Палата представителей и объявила о намерении расследовать сделку с Саудовской Аравией. Комитет требует, чтобы до 5 марта Белый дом предоставил все подробности строительства АЭС.
Чем опасна передача ядерных технологий Саудовской Аравии?
Передача технологий Эр-Рияду – очень опасная затея, считают конгрессмены. Федеральный закон не предписывает условия, на основе которых должны вестись переговоры о передаче этих технологий. Так что чисто юридически у Белого дома руки развязаны. Поэтому судьба вопроса зависит исключительно от решимости Конгресса. Законодательный орган может настоять на том, чтобы в текст договора было включено «золотое правило», запрещающее властям КСА применять технику для создания ядерного оружия: 1) обогащение урана и 2) переработку отработанного ядерного топлива.
Именно от этого «золотого правила» саудовский кронпринц Мухаммед бен Салман и отказывается. Таким образом, он развеял все иллюзии Конгресса о том, собирается ли он обзавестись запрещённым оружием или нет. Тем более, бен Салман однажды уже говорил о намерениях получить ядерную бомбу.
Мухаммед бен Салман. Фото: www.globallookpress.com
«Вашингтон Пост» открыто пишет о том, почему бен Салману нельзя давать ядерные разработки: «У бен Салмана длинная история агрессии против своих противников как внутри страны, так и за рубежом». Речь идёт о военной интервенции коалиции во главе с КСА в Йемене, приведшей к гибели тысячи хуситов и распространению голода и эпидемии холеры, а также о подавлении оппозиции и убийстве журналиста Джамала Хашукджи в саудовском консульстве в Стамбуле.
Пойдёт ли Трамп на «ядерную сделку» с бен Салманом?
Доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве Российской Федерации Геворг Мирзаян полагает, что возможное получение саудитами ядерных технологий приведёт к серьёзным проблемам для мировой безопасности.
«Во-первых, мы получаем очередной нестабильный режим, обладающий ядерным оружием. Во-вторых, радикальный исламский режим, обладающий ядерным оружием. В-третьих, это огромный стимул для ядерных разработок в других странах залива, прежде всего в Иране, для которого Саудовская Аравия является основным противником. Иранцы могут подумать, что, раз саудовцам можно заниматься ядерными разработками, почему это нельзя делать им», – рассказал эксперт в беседе с Царьградом.
Мирзаян выразил опасения в связи с тем, что Трамп к вопросам нераспространения относится «местечково-философски», с позиции «как бы побольше заработать денег». Поддержка бен Салмана обоснована, прежде всего, тем, чтобы кронпринц помог Трампу разобраться с израильско-палестинским вопросом. Однако говорить о ядерном оружии пока преждевременно, добавил политолог.
Если Конгресс заблокирует ядерную сделку, то у Трампа есть альтернатива. Ядерные технологии КСА может передать Пакистан, который сам обладает ядерным оружием.
– рассказал в интервью Царьграду главный редактор информационного агентства «Реалист» Саркис Цатурян.
Д. Трамп. Фото: www.globallookpress.com
Через Пакистан?
Но решится ли Трамп способствовать тому, чтобы пакистанские спецслужбы отдали саудитам бомбу – в этом Цатурян сильно сомневается.
«Внутри Саудовской Аравии продолжается борьба за власть. Эта страна достаточно неоднородная в плане расселения и конфессионального состава. Крупнейшие месторождения Саудии находятся на востоке, где проживают исмаилиты и представители других шиитских течений ислама, враждебных Эр-Рияду. Зачем отдавать Эр-Рияду ядерное оружие, когда сегодня саудовское королевство находится в состоянии войны с Йеменом? А если завтра-послезавтра война в Йемене перекинется на территорию Саудовской Аравии, где есть ядерное оружие… Что мешает тогда террористам «Аль-Каиды», «Джебхат ан-Нусры», которую десятилетиями финансировала саудовская правящая семья, просто взять и устроить ядерные теракты на территории королевства?», – подметил он.
Говоря о получении саудитами ядерной бомбы, нужно учитывать региональный контекст в целом. Продолжается ирано-саудовское противостояние. В январе 2016 года из-за казни шиитского проповедника Нимра ан-Нимра в КСА Эр-Рияд и Тегеран чуть не вступили в войну. Две страны через свои прокси борются за влияние в Ливане, Йемене, Сирии, Катаре и Бахрейне. Никто не может дать гарантию, что, получив ядерную бомбу, бен Салман не сбросит её на Иран. Или того, что КСА не передаст эти технологии своим союзникам – скажем, Египту или ОАЭ. Важен и фактор Израиля. На данном этапе Эр-Рияд – союзник израильского государства, но если к власти в суннитском королевстве придут «Братья-мусульмане», как это было в соседнем Египте, то Тель-Авив проклянёт тот день, когда Трамп разрешил американским компаниям строить АЭС в Аравии.
Россия всегда выступала за нераспространение ядерного оружия и безъядерный статус Ближнего Востока. Поэтому, несмотря на вражду с Конгрессом и санкции, на этом фронте интересы Москвы и Капитолия пересекаются.
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