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Суд в Херсоне не удовлетворил жалобу на арест Вышинского

06 марта 2019, 18:54  •  48 • Украина
Херсонский апелляционный суд не удовлетворил апелляцию защиты на продление ареста главе РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому. Об этом проинформировал адвокат журналиста Андрей Доманский.
 
РИА Новости
 

«Апелляционная жалоба адвоката Доманского оставлена без удовлетворения, определение суда оставлено без изменений», — цитирует РИА Новости адвоката.

Ранее украинская прокуратура направила в суд в Киеве обвинительный акт в отношении Вышинского.

Херсонский городской суд продлил главе РИА Новости Украина меру пресечения в виде содержания под стражей до 8 апреля.

Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года по обвинению в государственной измене.

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