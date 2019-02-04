Страна за неделю с 28 января по 3 февраля

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04 февраля 2019, 22:24  •  87 • В России

Севастополь. Губернатор Дмитрий Овсянников инициировал выпуск в городе-герое единой городской карты Севастополя – первые экземпляры уже выдают. Сделанная по образу и подобию карты москвича, она универсальна: на нее можно получать пенсию, пособия, соцвыплаты, а также использовать для проезда в городском транспорте.

Республика Крым. Глава Республики Сергей Аксенов провел оргкомитет юбилейного ЯМЭФ (Ялтинского международного экономического форума), тема сформулирована - «Мир. Россия. Крым. Новая мировая реальность». Ждут приезда президента.

Красноярский край. Губернатор Александр Усс подключился к арктическому тренду - объявил о создании в Сибирском федеральном университете департамента комплексного изучения Арктики. Она займется исследованиями в зоне Крайнего Севера и подготовкой для них специалистов.

Ленинградская область. Подчиненные губернатора Александра Дрозденко демонстрируют завидную скорость в выполнении президентских указов – область одна из первых опубликовала региональные Паспорта по малому и среднему бизнесу (нацпроект Малый и средний бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы).

Чукотка. Похоже, подчиненные губернатора Романа Копина о майских указах не слышали ничегошеньки. Об этом пишет аналитический ресурс майскийуказ.рф. В ответ на запрос о работе по выполнению нацпроектов чиновники одного из районов Чукотки не скрывают, что работа на местном уровне не ведется. И финансирование никакое не предусмотрено.

Орловская область. Губернатор Андрей Клычков поощряет лучших представителей региона из самых различных отраслей. Почетные работники Орловской области теперь будут получать по 10 тысяч рублей – деньги выделяются из регионального бюджета.

Магаданская область. Приглашенный губернатором Сергеем Носовым в солнечный Магадан главный архитектор Колымы рассказал о том, какие преобразования ждут регион в скором времени: 4 бассейна, 2 центра культуры, стадион, 2 школы, роддом, жилые дома. Магаданцы слушают и ждут.

Сахалин. Врио губернатора Валерий Лимаренко выступил с пламенной речью о принадлежности Курил. И развеял все сомнения: «Это наша, российская земля».

Забайкальский край. Врио губернатора Александр Осипов отметил 100 дней работы на своем посту. Полет нормальный: динамичный темп работы, адекватная кадровая политика.

Омский край. Губернатора Александра Буркова номинировали на политическую премию РАСО (Российская ассоциация по связям с общественностью) «Гамбургский счет» - номинация «Сапожник в сапогах» - то есть, политтехнолог в политике.

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