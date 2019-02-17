Сторонники новой церкви на Украине захватили храм УПЦ в Волынской области

В Волынской области Украины в селе Озеряны сторонники новой церкви захватили и осквернили храм канонической Украинской православной церкви. Об этом сообщается на сайте УПЦ.

«15 февраля, в праздник Сретения, после пяти часов вечера сторонники ПЦУ в присутствии полиции срезали болгаркой замки и захватили храм религиозной общины УПЦ в селе Озеряны Луцкого района», — заявили в УПЦ.

Отмечается, что после того как раскольники вошли в церковь, они провели «ревизию даже в алтаре».

В УПЦ добавили, что во время инцидента на месте присутствовали полицейские, которые на действия нарушителей никак не реагировали.

Ранее сторонники новой церкви в селе Пески Волынской области Украины захватили Свято-Георгиевский храм УПЦ.