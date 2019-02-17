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Сторонники новой церкви на Украине захватили храм УПЦ в Волынской области

17 февраля 2019, 17:24  •  93 • Украина
В Волынской области Украины в селе Озеряны сторонники новой церкви захватили и осквернили храм канонической Украинской православной церкви. Об этом сообщается на сайте УПЦ.
 
© Андрей Стенин РИА Новости
 

«15 февраля, в праздник Сретения, после пяти часов вечера сторонники ПЦУ в присутствии полиции срезали болгаркой замки и захватили храм религиозной общины УПЦ в селе Озеряны Луцкого района», — заявили в УПЦ. 

Отмечается, что после того как раскольники вошли в церковь, они провели «ревизию даже в алтаре».

В УПЦ добавили, что во время инцидента на месте присутствовали полицейские, которые на действия нарушителей никак не реагировали.

Ранее сторонники новой церкви в селе Пески Волынской области Украины захватили Свято-Георгиевский храм УПЦ.

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