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Столтенберг угрожает расширить присутствие НАТО в Черном море

14 февраля 2019, 18:09  •  24 • Политика
Глава НАТО Йенс Столтенберг угрожает расширить присутствие альянса в Черном море, оказывая поддержку Украине в регионе.
Руководство НАТО изучает возможности по расширению своего присутствия в Черном море. Об этом заявил генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг.
По словам политика, сейчас военный альянс оказывает сильную поддержку Киеву и изучает возможность принятия дальнейших решений в данной сфере. В частности, в ближайшее время в регионе начнутся военно-морские учения НАТО.
"Мы рассматриваем возможность увеличения присутствия в Черном море", - подчеркнул Столтенберг.
Напомним, ранее постпред Украины при НАТО Вадим Пристайко предложил альянсу сформировать "пакет помощи" для военно-морских сил страны.

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