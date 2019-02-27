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Стала известна основная цель визита иностранцев в Россию в 2018 году

27 февраля 2019, 08:09  •  257 • Украина
Чаще всего в 2018 году иностранцы в Россию приезжали с целью работы — 5 047 788 человек ( в 2017 году — 4 854 004 человек). Об этом RT рассказали в Федерации мигрантов России со ссылкой на данные МВД.
 
© Максим Блинов РИА Новости
 

Далее идут туризм — 3 069 551 иностранцев (2017 год — 2 496 250 человек), частные цели — 2 662 425 иностранцев (2017 год — 2 030 508 человек), иное — 991 666 иностранцев (2017 год — 800 758 человек) и учёба — 536 518 иностранцев (2017 год — 449 021 человек).

С целью рабочей деятельности в 2018 году было поставлено на миграционный учёт 5 047 788 человек.

В Федерации мигрантов России также добавили, что число вставших на миграционный учёт иностранцев увеличилось на 11,5%: с 15 710 227 человек в 2017 году до 17 764 489 человек в 2018 году.

Ранее стало известно, что в 2018 году Россию с целью туризма посетили 37 тыс. граждан Украины, что на 28% больше, чем в 2017-м (26,3 тыс. человек).

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