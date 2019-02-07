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США: Загоризонтная мечта вместо противоракетной обороны

07 февраля 2019, 17:09  •  52 • В мире
В своём выступлении перед нацией президент США Дональд Трамп провозгласил создание в Америке «новейшей системы ПРО». Что это означает на самом деле?
Автор:
Покровский Александр
В обращении к членам Конгресса «О положении страны» Дональд Трамп объявил, что для увеличения своей военной мощи Соединённые Штаты направили все усилия на разработку и ввод в действие новейшей системы противоракетной обороны.
В качестве одного из элементов наращивания военной мощи США разрабатывают новейшую систему ПРО,
– буквально заявил американский президент.
При этом Трамп ожидаемо не раскрыл никаких подробностей этой разработки, сославшись лишь в крайне общем смысле на то, что за время его президентства в США идёт полномасштабное восстановление армии. Иллюстрировал он это положение, однако, предельно финансовой картинкой: мол, в 2018 году военные расходы Соединённых Штатов составили около 700 млрд долларов, а в этом году бюджет министерства обороны дорос до 716 миллиардов.
Фото: www.globallookpress.com
После чего не без кудрявости подчеркнул, что его администрация «никогда не будет извиняться за отстаивание американских интересов».​
Однако некоторое представление о планируемой в Штатах системе ПРО можно получить по косвенным данным. Ряд военных экспертов, не раз компетентно анализировавших оборонные и оружейные темы в материалах Царьграда, высказали и в этот раз своё мнение.
Консолидированное мнение
В консолидированном виде это мнение звучит некоторым образом скептично.
В общем и целом, никто не слышал про какие-либо сенсационно-прорывные разработки в области ПРО, которые бы велись в США. Судить об этом можно как по реальным работам Штатов в этой сфере, так и по открытым документам.

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