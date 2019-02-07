США: Загоризонтная мечта вместо противоракетной обороны

В своём выступлении перед нацией президент США Дональд Трамп провозгласил создание в Америке «новейшей системы ПРО». Что это означает на самом деле?

Автор:

Покровский Александр

В обращении к членам Конгресса «О положении страны» Дональд Трамп объявил, что для увеличения своей военной мощи Соединённые Штаты направили все усилия на разработку и ввод в действие новейшей системы противоракетной обороны.

В качестве одного из элементов наращивания военной мощи США разрабатывают новейшую систему ПРО,

– буквально заявил американский президент.

При этом Трамп ожидаемо не раскрыл никаких подробностей этой разработки, сославшись лишь в крайне общем смысле на то, что за время его президентства в США идёт полномасштабное восстановление армии. Иллюстрировал он это положение, однако, предельно финансовой картинкой: мол, в 2018 году военные расходы Соединённых Штатов составили около 700 млрд долларов, а в этом году бюджет министерства обороны дорос до 716 миллиардов.

Фото: www.globallookpress.com

После чего не без кудрявости подчеркнул, что его администрация «никогда не будет извиняться за отстаивание американских интересов».​

Однако некоторое представление о планируемой в Штатах системе ПРО можно получить по косвенным данным. Ряд военных экспертов, не раз компетентно анализировавших оборонные и оружейные темы в материалах Царьграда, высказали и в этот раз своё мнение.

Консолидированное мнение

В консолидированном виде это мнение звучит некоторым образом скептично.

В общем и целом, никто не слышал про какие-либо сенсационно-прорывные разработки в области ПРО, которые бы велись в США. Судить об этом можно как по реальным работам Штатов в этой сфере, так и по открытым документам.