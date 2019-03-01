|
США уличили в мании победителей: "победили ИГ", "победили Гитлера". В Сети считают — осталось дело за инопланетянами
01 марта 2019, 09:09 • 166 • В мире
В Сети прокомментировали заявление американского лидера Дональда Трампа, что "коалиция США победила ИГ в Сирии". Штаты уличили в мании победителей. Пользователи даже припомнили Вашингтону победу над Гитлером и пошутили, что американцы и инопланетян бы победили, если бы они только прилетели.
Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что "коалиция США победила ИГ в Сирии".
Внимательные пользователи не могли не отметить такую манию победителя у современной Америки.
Но когда ретроспективно взглянули на политику США, то вспомнили, что США считаю своей великой победой поражение гитлеровской Германии.
В Сети шутят: "Они бы и инопланетян победили, да вот те не летят никак, заразы..."
Подпишитесь на нас
Загрузка...
166
Похожие новости
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
22 февраля 2019, 11:24
|
28 февраля 2019, 02:09
|
24 февраля 2019, 15:24
|
27 февраля 2019, 01:54
|
27 февраля 2019, 21:24
|
26 февраля 2019, 16:09
|
25 февраля 2019, 14:09