В Сети прокомментировали заявление американского лидера Дональда Трампа, что "коалиция США победила ИГ в Сирии". Штаты уличили в мании победителей. Пользователи даже припомнили Вашингтону победу над Гитлером и пошутили, что американцы и инопланетян бы победили, если бы они только прилетели.

Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что "коалиция США победила ИГ в Сирии".

Внимательные пользователи не могли не отметить такую манию победителя у современной Америки.

Но когда ретроспективно взглянули на политику США, то вспомнили, что США считаю своей великой победой поражение гитлеровской Германии.

В Сети шутят: "Они бы и инопланетян победили, да вот те не летят никак, заразы..."