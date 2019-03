США собирают коалицию для свержения "коррумпированного режима" Мадуро - Болтон

Американская сторона надеется создать широкую коалицию для смены власти в Венесуэле. Об этом журналистам заявил советник президента Соединенных Штатов Америки по вопросам нацбезопасности Джон Болтон.

Он в очередной раз напомнил, что Вашингтон якобы заинтересован в "мирном" процессе передачи власти от "коррумпированного режима" действующего главы государства Николаса Мадуро так называемому "временному президенту" Хуану Гуайдо.

"Я бы хотел видеть коалицию…. Это мы и пытаемся сделать", - пояснил он в эфире CNN.

Ранее спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила о том, что Москва сделает все для того, чтобы помешать попыткам организации военного вторжения в Венесуэлу, которые предпринимают США.

.@AmbJohnBolton on Venezuela: “I’d like to see as broad a coalition as we can put together to replace Maduro”@jaketapper: Do you not see US support for other dictators around the world undermines the credibility of your argument?



Bolton: “No, I don’t think it does." #CNNSOTU pic.twitter.com/hJH9br8E6t