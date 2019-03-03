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США собирают коалицию для свержения "коррумпированного режима" Мадуро - Болтон
03 марта 2019, 22:54 • 73 • Политика
Как заявил советник президента США Джон Болтон, Вашингтон надеется собрать широкую коалицию для свержения "коррумпированного режима" президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Американская сторона надеется создать широкую коалицию для смены власти в Венесуэле. Об этом журналистам заявил советник президента Соединенных Штатов Америки по вопросам нацбезопасности Джон Болтон.
Он в очередной раз напомнил, что Вашингтон якобы заинтересован в "мирном" процессе передачи власти от "коррумпированного режима" действующего главы государства Николаса Мадуро так называемому "временному президенту" Хуану Гуайдо.
"Я бы хотел видеть коалицию…. Это мы и пытаемся сделать", - пояснил он в эфире CNN.
Ранее спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила о том, что Москва сделает все для того, чтобы помешать попыткам организации военного вторжения в Венесуэлу, которые предпринимают США.
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