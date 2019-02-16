США шантажируют Турцию за С-400 кредитом и совместным производством ЗРК Patriot - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о том, как США шантажируют его страну за заключенное с Россией соглашение по поставкам С-400 кредитом и совместным производством ЗРК Patriot. Вашингтон грозится отказать Анкаре и в том, и в другом. Но Эрдоган настаивает на покупке российских ЗРК.

Покупка Турцией у России зенитно-ракетных систем С-400 "Триумф" уже давно стало камнем преткновения в отношениях между Анкарой и Вашингтоном. США уже дошли и до откровенного шантажа кредитом и совместным производством ЗРК Patriot. Как отметил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Штаты шантажируют Анкару и грозятся лишить страну и того, и другого за поставки российских С-400.

Эрдоган пояснил, что Вашингтон не может гарантировать предоставление кредита и совместное производство ЗРК, хотя, по его словам, и то, и другое, да еще с досрочной поставкой - "это критерии, которым мы придаем большое значение".

Тем не менее отказываться от российского супероружия Анкара не намерена. И об этом Эрдоган также четко заявил СМИ, подчеркнув, что соглашение с Москвой уже заключено и "вопрос закрыт". А сами комплексы Турция намерена развернуть уже в июле.

"Мы заключили сделку с Россией по С-400. Поэтому ни о каком шаге назад не может быть и речи. Вопрос закрыт. Мы работаем над тем, чтобы С-400 были развернуты в июле, как было обещано",- цитирует Эрдогана РИА Новости.

К слову, о том, что на США в связи с поставками С-400 оказывают на Турцию "большое давление" ранее на трехстороннем саммите в Сочи Эрдоган пожаловался президенту России Владимиру Путину.

Напомним, агентство по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности Пентагона выступило с заявлением по поводу Турции. Там отметили, что в настоящий момент официальная Анкара получила от Госдепа США одобрение на сделку по закупке турецкой стороной партии Patriot на общую сумму 3,5 миллиарда долларов.

Всего Турция планирует приобрести четыре комплекта подобных комплексов. Они включают в себя 20 пусковых установок и 80 ракет-перехватчиков.

"На поставки С-400 это никак не повиляет, они начнутся в 2019 году. Это не альтернатива, а два параллельных процесса", - прокомментировал тогда ситуацию пресс-секретарь Эрдогана.

Что касается российских С-400, то на их покупке Анкара настаивала и ранее, объясняя своим партнерам по НАТО, что намерена применять купленные зенитные ракетные системы "Триумф" только для самообороны.

"Это оборонная система. Это не система нападения, - отмечал глава МИД страны Мевлют Чавушоглу. - Мы имеем полное право покупать вооружение для своей защиты в любой стране".