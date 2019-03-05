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США призвали Украину уволить главу антикоррупционной прокуратуры

05 марта 2019, 23:24  •  87 • Украина
Американский посол на Украине Мари Йованович призвала Киев уволить руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого.
 
Reuters
 

По её словам, это было бы верным решением в связи с потерей доверия к Холодницкому.

«Для того чтобы обеспечить целостность антикоррупционных учреждений, руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры должен быть заменён. Ни один человек, замеченный в инструктировании подозреваемых о том, как избежать обвинения в коррупции, не может иметь доверия в ведении тех же самых дел», — приводит слова посла США УНИАН.

Ранее «Большая семёрка» и Всемирный банк раскритиковали решение Конституционного суда Украины о признании неконституционной статьи о незаконном обогащении.

В Евросоюзе выразили обеспокоенность решением украинского КС. 

Международная организация по борьбе с коррупцией Transparency International пригрозила стране заморозить безвиз с ЕС и лишить её кредитов МВФ.

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