Исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан принимал министра национальной обороны Турции Хулуси Акара. Собеседники обсудили намерения турецкой стороны закупить у Москвы ЗРК С-400. При этом США признались в опасении из-за покупки Турцией российских С-400.

Сегодня, 23 февраля, исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан и министр национальной обороны Турции Хулуси Акар встретились вместе и обсудили планируемое приобретение Анкарой зенитных ракетных систем. Речь, конечно, шла о российских С-400.

"Руководители обсудили широкий ряд вопросов обороны, включая операции по борьбе с ИГ* в Сирии, - говорится в официальном сообщении Пентагона, - А также опасения США в связи с потенциальной покупкой Турцией российских ЗРС С-400".

18 декабря прошлого года стало известно, что американская администрация приняла решение продать турецкой стороне ЗРС Patriot. Сумма сделки должна была бы составить 3,5 млрд долларов.

Сообщалось о том, что планы Турции приобрести американские ЗРК никак не отразятся на сделке по С-400, ранее также заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Напомним, что агентство по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности Пентагона выступило с заявлением по поводу Турции. Там отметили, что в настоящий момент официальная Анкара получила от Госдепа США одобрение на сделку по закупке турецкой стороной партии "Патриотов" на общую сумму 3,5 миллиарда долларов.

Всего Турция планирует приобрести четыре комплекта подобных комплексов. Они включают в себя 20 пусковых установок и 80 ракет-перехватчиков.

"На поставки С-400 это никак не повиляет, они начнутся в 2019 году. Это не альтернатива, а два параллельных процесса", - прокомментировал ситуацию пресс-секретарь Эрдогана.