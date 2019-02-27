США признали поражение: «Путин победил Запад»

В последнее время среди американских интеллектуалов набирает популярность идея превосходства России над США в Сирии. Одним из самых последних примеров может служить небезызвестный Чак Болдуин. Чем известен этот человек? Раньше он был активным религиозным деятелем, и даже основал какую-то баптистскую церковь во Флориде, о которой пару раз одобрительно высказывался сам Рональд Рейган. Возможно, это обстоятельство и побудило в будущем Болдуина заняться политикой. И вот к сегодняшнему дню он уже несколько раз принимал участие в президентских выборах. Один раз был соратником ноунейма Майкла Перутки, который в 2004 году баллотировался от Конституционной партии. Через четыре года Болдуин уже сам стал лидером конституционалистов, и его выдвинули на пост первого лица США. Шансов у него, конечно, не было никаких, но тысяч двести голосов он получил, что было третьим или четвертым результатом тогда. Коротко надо упомянуть о взглядах Болдуина — раньше он был республиканцам, но в какой-то момент его идеи разошлись с теми, что предлагал Буш-младший, и он перешел в Конституционную партию. А еще раньше он поддерживал Демократическую партию. В целом, он весьма консервативен — не раз выступал с критикой однополых браков и абортов, что, кстати, является частью программы конституционалистов. И вот такой человек сейчас комментирует ситуацию вокруг Сирии. На днях он дал интервью одному из сирийских СМИ.

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По его мнению, основным игроком в стране является Россия, потому что она «спасла Асада» и «победила Запад». Победа, в данном случае, подразумевается не только в смысле геополитического превосходства, но и буквально в прямом смысле. Болдуин считает, что Россия победила не просто террористов, а террористов, которых поддерживал Запад. Однако он не уточнил, о ком именно идет речь — об Исламском государстве*, Джебхат ан-Нусре** или еще ком-то. Возможно, он подразумевал всех сразу. Также Болдуин неоднозначно относится к инициативам Трампа, связанным с выводом американских сил из Сирии. По его мнению, в целом это затея хороша, однако есть риски того, что официальные силы будут заменены на наемников. И это, считает американский политик, плохо. Потому как у «Blackwater"(сейчас переименована и называется «Academi» — авт.) и прочих частных военных компаний очень плохая репутация, и они известны тем, что не придерживаются никаких правил и совершенно не церемонятся с мирным населением.

С этим не поспоришь — только во время Иракской войны члены «Blackwater» совершили сотни, если не тысячи преступлений, что, кстати, было зафиксировано множеством журналистов.

При этом, говоря об основных проблемах ближнего Востока, Болдуин прошелся по Израилю, который может быть столь агрессивным исключительно благодаря поддержке «военного государства» во главе с Трампом, которое в целом контролируют сионисты. Ну, это уже похоже на веру в заговор еврейских всемогущих кланов, но все же позиция интересная.

Но в данном случае, интересно следующее — почему в США и на Западе в целом становится все больше людей, которые говорят подобные вещи? И как эта смена настроений повлияет на наше внешнеполитическое положение? Станет ли РФ одним из лидеров, заслуги которого будут признаны? Или же это просто частный случай?

Российский политолог и востоковед Каринэ Геворгян полагает, что популяризация подобных мнений в США вряд ли как-то скажется на положении дел на Ближнем Востоке. Хотя пока сложно что-то конкретное прогнозировать.

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«СП»: — Такая тенденция действительно связана с верой в том, что Россия перехватила лидерство в Сирии, или же дело в растущем разочаровании американцев в политике Вашингтона на Ближнем Востоке?

— На мой взгляд, это связано с внутренней борьбой в самих Соединенных Штатах, которые все-таки пока еще являются мировым доминантом, хотя и слабеющим. И в данном случае, Россия используется как, я бы сказала, удобный эвфемизм для того, чтобы решать свои проблемы. Поэтому любые температурные отношения здесь слабо отражаются на реальном положении как экономических, так и политических взаимоотношений.

«СП» — То есть это ни о чем не говорит? И вряд ли что-то изменится?

— Ну, вопрос взаимоотношений — это довольно сложная система, противоречивая, и много компонентов в себе содержащая. Плюс ко всему, эти постоянные то попытки сближения, то отдаления серьезно усложняют процесс прогнозирования. Но все это в той или иной степени дает понять, что позиция США как, условно говоря, царя горы пошатнулась. И сами Штаты вроде бы обращают на это внимание — правда, делают это в такой форме, мол, кто же тогда займет эту позицию. Ни Россия, ни Китай не хотят, оттого сложностей становится еще больше. Любая эпоха перемен, серьезных перемен сопровождается либо кризисом, либо катастрофой. Как в данном случае это будет — сложно сказать. И коснется это многих, в первую очередь таких людей, как мы с вами, простых.

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* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.

** Группировка «Джебхат ан-Нусра» решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года была признана террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.