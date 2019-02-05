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США понесут невосполнимые потери в случае вторжения в Венесуэлу – Мадуро
05 февраля 2019, 19:39 • 170 • Политика
Венесуэла готовится к ответу на случай интервенции США, чтобы нанести агрессору невосполнимые военные и человеческие потери. Об этом заявил венесуэльский президент Николас Мадуро в разговоре с российскими журналистами.
По словам лидера Венесуэлы, мировое общественное мнение и дипломатия мира должны помочь избежать конфликта, однако Каракас не собирается сдаваться. "Мы тоже готовимся ответить так, что в случае вмешательства США понесут невосполнимые потери в военном и человеческом плане", — отметил президент страны.
Мадуро заявил также, что намерен задействовать все средства коммуникации для того, чтобы призвать мир "остановить безумие" президента США Дональда Трампа. В то же время Мадуро заявил, что лично для него не имеет значения, каким он войдёт в историю.
"Я не буду предателем и слабаком, который отвернулся от своего исторического долга перед народом", — заявил президент республики.
Об этом Мадуро рассказал в интервью RT.
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